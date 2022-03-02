Разрушено здание профтехучилища в Василькове

В Василькове разрушено здание профессионального училища. Сообщается, что оно пострадало в результате ракетного удара.
«Очень досадно. Мы только что сделали современный ремонт, новые крутые учебные места для детей со всей Киевской области. Но ничего, отстроим, у нас же строители учатся», — говорит директор профтехучилища в Василькове, которое уничтожила российская ракета.
В училище осваивали будущие специальности 300 детей со всей Киевской области.
Здесь проходили обучение будущие парикмахеры, строители, повара.
Ночью 27 февраля, когда атаковали Васильковский аэродром, сюда попала ракета. В общежитии училища спали 18 детей. Все они выжили.
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