Разрушено здание профтехучилища в Василькове

09:39 02 Март Киев, Украина

В Василькове разрушено здание профессионального училища. Сообщается, что оно пострадало в результате ракетного удара.

«Очень досадно. Мы только что сделали современный ремонт, новые крутые учебные места для детей со всей Киевской области. Но ничего, отстроим, у нас же строители учатся», — говорит директор профтехучилища в Василькове, которое уничтожила российская ракета

В училище осваивали будущие специальности 300 детей со всей Киевской области.

Здесь проходили обучение будущие парикмахеры, строители, повара.