Разрушенный драмтеатр Мариуполя прикрыли портретами Гоголя и Шевченко

В Мариуполе вокруг фасадов разбомбленного драмтеатра российские оккупанты установили леса, а на заградительной сетке напечатали портреты российских писателей и с ними Тараса Шевченко. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав фото.

На фото видно, что на заградительной конструкции оккупанты напечатали портреты таких российских классиков, как Александр Пушкин и Лев Толстой, а с ними украинца по происхождению Николая Гоголя и даже самого известного украинского поэта Тараса Шевченко.

«Россия полностью подхватила тактику культурной оккупации и деукраинизации советского союза. Несмотря на публично объявленную денацификацию, вывезенные украинские книги и учебники, попытки реального искоренения украинской идентичности показательно приютить Шевченко рядом с российскими авторами. Теми, на чьих произведениях росло не одно поколение русских убийц. Зачем это? Чтобы сделать вид, что они "заботятся об украинском народе"», – написал Петр Андрющенко.

По мнению Андрющенко, это издевательство над украинцами и попытка снова навязать неполноценность.

Напомним, россияне недавно начали поспешную реконструкцию Мариупольского драмтеатра, чтобы скрыть свое очередное военное преступление – сознательную бомбардировку театра в момент, когда там скрывались сотни людей.