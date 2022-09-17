Разрушенный драмтеатр Мариуполя прикрыли портретами Гоголя и Шевченко

В Мариуполе вокруг фасадов разбомбленного драмтеатра российские оккупанты установили леса, а на заградительной сетке напечатали портреты российских писателей и с ними Тараса Шевченко. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав фото.
На фото видно, что на заградительной конструкции оккупанты напечатали портреты таких российских классиков, как Александр Пушкин и Лев Толстой, а с ними украинца по происхождению Николая Гоголя и даже самого известного украинского поэта Тараса Шевченко.
По мнению Андрющенко, это издевательство над украинцами и попытка снова навязать неполноценность.
Напомним, россияне недавно начали поспешную реконструкцию Мариупольского драмтеатра, чтобы скрыть свое очередное военное преступление – сознательную бомбардировку театра в момент, когда там скрывались сотни людей.
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