Разрешить выезд за границу не подлежащим мобилизации – Минобороны

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился в Минобороны Украины с просьбой разрешить выезжать за границу учащимся ВУЗов. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщила нардеп Юлия Гришина.
Парламентарий выразила благодарность Генштабу ВСУ за внимание к проблеме и готовность ее решить и отметила, что далее решение за министром обороны Алексеем Резниковым.
Напомним, 15 июня в Украине начал действовать закон, согласно которому от мобилизации освобождены студенты и педагоги профессионально-технических училищ.
Тем временем накануне президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты о продлении сроков военного положения и всеобщей мобилизации.
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