Разочарования 2021 года и надежды, с которыми украинцы идут в 2022 год - результаты опроса

Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей провел опрос, с привлечением 2018 респондентов в возрасте от 18 лет.
Респондентов спрашивали, в частности, о разочаровании и человеке года, а также о надеждах на грядущий год.
Политик года и разочарование 2021 года
По данным опроса, звание политика года получил президент Владимир Зеленский, такое мнение высказали 17% опрошенных. На втором месте Петр Порошенко и Дмитрий Разумков с результатом 8,1% и 8%.
Кроме того, Владимир Зеленский получил еще и звание разочарования 2021 года - так ответили 45% респондентов (в этом году показатель президента существенно вырос - в прошлом году у него было 28%). Так же выросли показатели у Петра Порошенко, сейчас разочарованием года его называют 8,5%, а Дмитрия Разумкова – 3%.
Кроме того, в оба списка попали также - Юлия Тимошенко, Виктор Медведчук и Виталий Кличко.
Политик года и разочарование 2021 года
По данным опроса, звание политика года получил президент Владимир Зеленский, такое мнение высказали 17% опрошенных. На втором месте Петр Порошенко и Дмитрий Разумков с результатом 8,1% и 8%.
Кроме того, Владимир Зеленский получил еще и звание разочарования 2021 года - так ответили 45% респондентов (в этом году показатель президента существенно вырос - в прошлом году у него было 28%). Так же выросли показатели у Петра Порошенко, сейчас разочарованием года его называют 8,5%, а Дмитрия Разумкова – 3%.
Кроме того, в оба списка попали также - Юлия Тимошенко, Виктор Медведчук и Виталий Кличко.
Разочарованием года стали Николай Тищенко, Илья Кива и Денис Шмигаль. Еще 3% респондентов ответили, что их разочаровали все политики.
Символ-человек года
Звание символ-человек 2021 получил также Владимир Зеленский - 8,5%. Далее второе место разделили несколько персон – Петр Порошенко (3,6%), Дмитрий Разумков (3,3%), Ангела Меркель – (3,1%), Илон Маск – (3%).
Также среди символов 2021 – Юлия Тимошенко, Дмитрий Гордон и Евгений Мураев. Что касается Дмитрия Гордона, то Юрий Космина отметил, что для него лично журналист также стал определенным открытием, учитывая, как за короткое время он стал обсуждаемой и важной персоной в украинском дискурсе без прямого участия в политической жизни страны.
Третье место в звании человека-символа года Джо Байден, такое мнение высказали 2,7% опрошенных.
Также среди людей, за которых проголосовало более 1% респондентов, есть и Владимир Путин - такой ответ дали 1,1% респондентов. Модератор пресс-конференции Петр Бурковский отметил, что количества людей, считающих Путина человеком года маловато, чтобы делать предположение, что стало причиной такого выбора - юмор, искренняя уверенность или проявление ненависти.
Эмоции и чувства будущего украинцев 2021 года
Наиболее оптимистично настроены по отношению к будущему жители Восточных регионов, несмотря на близость к боевым действиям - 31%. Меньше же видят надежды в будущем южане 19% испытывает безысходность. Начиная с 2019 года, оптимизм и радость среди украинцев снижаются, а тревога и страх растут.
Большинство ответило, что были счастливы в 2021 году, хотя и доля таких ответов уменьшилась по сравнению с 2019 годом.
При этом украинцы встречают 2022 год в основном с чувством надежды - 43%. Тревогу ощущает 34% опрошенных. Алексей Гарань отметил, что схожие результаты были и в 2014 году, когда люди часто отвечали в конце года, что испытывают преимущественно надежду в будущем, несмотря на оккупацию Крыма, войну на Донбассе и Революцию Достоинства.
По словам специалиста, "люди просто были рады, что страна не рухнула", такую же ситуацию наблюдаем и сейчас в связи с политическими событиями и решениями власти.
Позитивные события, которые наиболее случались с украинцами в 2021 году
- Значительные жизненные успехи родных
- Достижение успехов в работе/обучении/творчестве
- Хорошее, интересное путешествие (в Украине или за границей)
- Кроме того, украинцы называли выздоровление от тяжелой болезни, новую любовь и лучшую новую работу.
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