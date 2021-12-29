Разочарования 2021 года и надежды, с которыми украинцы идут в 2022 год - результаты опроса

15:02 29 Декабрь Киев, Украина

Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей провел опрос , с привлечением 2018 респондентов в возрасте от 18 лет.

Респондентов спрашивали, в частности, о разочаровании и человеке года, а также о надеждах на грядущий год.



Политик года и разочарование 2021 года



По данным опроса, звание политика года получил президент Владимир Зеленский, такое мнение высказали 17% опрошенных. На втором месте Петр Порошенко и Дмитрий Разумков с результатом 8,1% и 8%.



Кроме того, Владимир Зеленский получил еще и звание разочарования 2021 года - так ответили 45% респондентов (в этом году показатель президента существенно вырос - в прошлом году у него было 28%). Так же выросли показатели у Петра Порошенко, сейчас разочарованием года его называют 8,5%, а Дмитрия Разумкова – 3%.



Кроме того, в оба списка попали также - Юлия Тимошенко, Виктор Медведчук и Виталий Кличко.





Разочарованием года стали Николай Тищенко, Илья Кива и Денис Шмигаль. Еще 3% респондентов ответили, что их разочаровали все политики.

"Звание разочарования года не всегда получали политики, у которых были хорошие показатели, но в течение года потеряли поддержку. Среди электората Петра Порошенко 69% назвали Зеленского разочарованием, потому что они не поддерживали действующего президента. Часто люди называют разочарованием того, кого они никогда не любили. Политик года также присуждали ввиду того, за кого респонденты планировали голосовать в будущем”, - пояснил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.



Символ-человек года

Звание символ-человек 2021 получил также Владимир Зеленский - 8,5%. Далее второе место разделили несколько персон – Петр Порошенко (3,6%), Дмитрий Разумков (3,3%), Ангела Меркель – (3,1%), Илон Маск – (3%).



Также среди



Третье место в звании человека-символа года Джо Байден, такое мнение высказали 2,7% опрошенных. Также среди символов 2021 – Юлия Тимошенко, Дмитрий Гордон и Евгений Мураев. Что касается Дмитрия Гордона, то Юрий Космина отметил, что для него лично журналист также стал определенным открытием, учитывая, как за короткое время он стал обсуждаемой и важной персоной в украинском дискурсе без прямого участия в политической жизни страны.Третье место в звании человека-символа года Джо Байден, такое мнение высказали 2,7% опрошенных.

Также среди людей, за которых проголосовало более 1% респондентов, есть и Владимир Путин - такой ответ дали 1,1% респондентов. Модератор пресс-конференции Петр Бурковский отметил, что количества людей, считающих Путина человеком года маловато, чтобы делать предположение, что стало причиной такого выбора - юмор, искренняя уверенность или проявление ненависти.

Эмоции и чувства будущего украинцев 2021 года



Наиболее оптимистично настроены по отношению к будущему жители Восточных регионов, несмотря на близость к боевым действиям - 31%. Меньше же видят надежды в будущем южане 19% испытывает безысходность. Начиная с 2019 года, оптимизм и радость среди украинцев снижаются, а тревога и страх растут.



Большинство ответило, что были счастливы в 2021 году, хотя и доля таких ответов уменьшилась по сравнению с 2019 годом.



При этом украинцы встречают 2022 год в основном с чувством надежды - 43%. Тревогу ощущает 34% опрошенных. Алексей Гарань отметил, что схожие результаты были и в 2014 году, когда люди часто отвечали в конце года, что испытывают преимущественно надежду в будущем, несмотря на оккупацию Крыма, войну на Донбассе и Революцию Достоинства.



По словам специалиста, "люди просто были рады, что страна не рухнула", такую же ситуацию наблюдаем и сейчас в связи с политическими событиями и решениями власти.



Позитивные события, которые наиболее случались с украинцами в 2021 году