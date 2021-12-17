Разногласия во взглядах членов саммита ЕС на благотворительность

В первый же день начала саммита Европейского Союза в Брюсселе, между его участниками возникли разногласия по вопросу предоставления безвозмездной помощи тем государствам ЕС, которые более других потерпели от пандемии СОVID-19. По сообщению агентства AFP, планам Брюсселя выделить 500 миллиардов евро из пакета в объеме 750 миллиардов на основе безвозмездной субсидии противостоят, главным образом, Австрия и Нидерланды.

Дипломаты сообщили о "сложной фазе переговоров" и о "жесткой и не очень конструктивной" позиции главы нидерландского правительства Марка Рютте. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что стороны не придут к согласию и во второй, заключительный день саммита.

"Разумеется, мы хотим быть солидарными, но нам следует учитывать интересы австрийских налогоплательщиков", − подчеркнул федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Представители Нидерландов предлагают увязать предоставление помощи с проведением в пострадавших странах реформ, с чем не согласны Италия и Испания.

Помимо пакета помощи участники саммита обсуждают бюджет ЕС на 2021-2027 годы, который составит 1,074 триллиона евро.

Саммит проходит при повышенных мерах эпидемиологической безопасности. На нем действуют запрет на рукопожатия и обязанность носить маски, если социальную дистанцию соблюсти невозможно. В то же время, как сообщает корреспондент DW, этих правил придерживаются не все политики.