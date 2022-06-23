Разминировать Киевщину отправят робопса

19:03 23 июня Киев, Украина

Армия США согласилась предоставить одну из своих двух роботизированных собак, чтобы помочь американской некоммерческой организации разминировать Украину.



Об этом сообщает Foreign Policy Magazine.



Журналистам о выделении работа рассказал человек, знакомый с решением.



Работа-собаку, созданную компанией Boston Dynamics, будет использоваться для очистки от мин и кассетных боеприпасов вблизи Киева. Прошлые испытания показали, что робот управляется с небольшими летучими снарядами, подобными тем, которые покинули российские военные в Украине.



"Пес" будет перетаскивать неразорвавшиеся боеприпасы в места, где хранятся другие боеприпасы, и это позволит безопасно подрывать их далеко от гражданского населения. Ориентировочно взрывать, не подвергая опасности людей, могут партии до 50-100 снарядов.



Компания Boston Dynamics не прокомментировала конкретную передачу робота, однако директор по маркетингу и коммуникациям компании Николас Ноэль в электронном письме журналистам отметил, что робот-пес является эффективным инструментом для защиты людей от опасности и часто используется для проверки потенциально опасных материалов с безопасного расстояния.



Напомним, что сейчас в Украине разминировали более 2 миллионов гектар территории, однако всего в результате российской агрессии 30 миллионов гектара земли нуждаются в разминировании. Продолжать это может, ввиду международного опыта, от 5 до 10 лет.



Если вы нашли подозрительный предмет :