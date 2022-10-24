Расширен список граждан для получения статуса участника боевых действий

16:38 24 октября Киев, Украина

Кабинет министров Украины расширил список лиц для получения статуса участника боевых действий. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.



Внесенными изменениями предусматривается приведение Постановления от 20 августа 2014 года в соответствие с обновленным законодательством Украины и обеспечение защиты прав и свобод военнослужащих и представителей других Сил безопасности и обороны, принимавших и участвующих в защите Украины от РФ.



Определена процедура предоставления и лишения статуса участника боевых действий для лиц, принимавших непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.



Благодаря внесенным изменениям, указанная категория лиц сможет пользоваться льготами и гарантиями, определенными действующим законодательством, в частности Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.