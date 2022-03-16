Раскрыты тайны производства продуктов питания

У потребителей появилась уникальная возможность за одну минуту увидеть собственными глазами, как и где создаются продукты, которые ежедневно покупаются в магазинах.
В Украине свершилась потребительская революция — теперь каждый может увидеть, как производятся продукты питания. В прошлое уходят понятия — закрытое производство, секретные цеха.
Одним из первых продуктов, чье производство стало открытым для людей, стала докторская колбаса.
Это означает, что производство одного из самых мифологизированных продуктов — больше не тайное. Вместе с докторской колбасой, украинцы могут видеть с помощью национального проекта Virobnik.ua создание других продуктов, список которых будет все время расширяться.
Одним из первых продуктов, чье производство стало открытым для людей, стала докторская колбаса.
Это означает, что производство одного из самых мифологизированных продуктов — больше не тайное. Вместе с докторской колбасой, украинцы могут видеть с помощью национального проекта Virobnik.ua создание других продуктов, список которых будет все время расширяться.
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