Раскрыты тайны производства продуктов питания

10:50 21 октября Киев, Украина

У потребителей появилась уникальная возможность за одну минуту увидеть собственными глазами, как и где создаются продукты, которые  ежедневно покупаются в магазинах.
 
В Украине свершилась потребительская революция — теперь каждый может увидеть, как производятся продукты питания. В прошлое уходят понятия — закрытое производство, секретные цеха.

Одним из первых продуктов, чье производство стало открытым для людей, стала докторская колбаса.

Это означает, что производство одного из самых мифологизированных продуктов — больше не тайное. Вместе с докторской колбасой, украинцы могут видеть с помощью национального проекта Virobnik.ua создание других продуктов, список которых будет все время расширяться.
"Мы совершили то, что должно было быть сделано сразу после распада советского союза. Производства открыли свои двери людям. Понятие — закрытое производство, секретные цеха — с этого момента начинают уходить в прошлое. Теперь, покупая продукты питания вы можете не испытывать стресс и не мучаться вопросом — «Из чего это сделано?», «Не бегают ли там крысы?»"-, рассказал идейный вдохновитель проекта Виталий Ермак.