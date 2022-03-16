Раскрыты тайны производства продуктов питания

У потребителей появилась уникальная возможность за одну минуту увидеть собственными глазами, как и где создаются продукты, которые ежедневно покупаются в магазинах.

"Мы совершили то, что должно было быть сделано сразу после распада советского союза. Производства открыли свои двери людям. Понятие — закрытое производство, секретные цеха — с этого момента начинают уходить в прошлое. Теперь, покупая продукты питания вы можете не испытывать стресс и не мучаться вопросом — «Из чего это сделано?», «Не бегают ли там крысы?»"-, рассказал идейный вдохновитель проекта Виталий Ермак.