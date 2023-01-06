Рашисты убили не менее 453 детей в Украине — Офис Генпрокурора

В результате российского вторжения в Украину погибли по меньшей мере 453 ребенка, еще 877 получили ранения.
Об этом сообщает пресс- служба Офиса генпрокурора.
Об этом сообщает пресс- служба Офиса генпрокурора.
В частности, 5 января в г. Берислав Херсонской области в результате российских обстрелов и попадания снаряда в жилой дом погибла семья вместе с 12-летним сыном.
По данным ОГПУ, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 268, Киевской - 117, Херсонской - 83, Николаевской - 81, Запорожской - 81, Черниговской - 68, Луганской - 65, и Днепропетровской - 40. бомбардировки и обстрелы вооруженными силами рф повреждены 3126 учебных заведений, 337 из них разрушены полностью.
В ОГПУ напомнили, что приведенные данные не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
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