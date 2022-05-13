Рашисты пропускают через фильтрационные лагеря тысячи украинцев, пытаясь создать более податливое население

16:37 13 мая Киев, Украина

Оккупанты разработали план по «созданию более податливого населения» в захваченых российскими войсками регионах Украины.

Об этом заявил посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер, передает CBS.

"Москва отправила «по меньшей мере несколько тысяч» украинцев в так называемые «фильтрационные лагеря» и переместила «ещё по меньшей мере десятки тысяч» в Россию или подконтрольные ей территории", - сказал Карпентер.

Он пояснил, что так российские власти пытаются оставить в захваченных регионах Украины более лояльное население.

«Многочисленные показания свидетелей указывают на то, что «фильтрация» сопровождается избиениями и пытками, в ходе которых определяют, сохранили ли они малейшую верность украинскому государству. Согласно этим сообщениям, те, кто, как считается, остался ему верен, передаются в так называемую „Донецкую Народную Республику“, где их ждёт незавидная судьба», — рассказал Карпентер.

Карпентер процитировал выжившего после допросов, который сказал, что тех, кто не прошел процесс «фильтрации», расстреливали. Посол также сослался на спутниковые снимки, где видны некоторые из этих импровизированных лагерей.

«Оккупанты фотографируют жертв с разных ракурсов, снимают отпечатки пальцев и осматривают их на наличие татуировок, проверяют их мобильные телефоны и загружают их контакты и данные на устройства, а также записывают их биографические данные в различные базы данных. Некоторые сообщают, что их допрашивали российские спецслужбы. В некоторых случаях российские солдаты конфисковали паспорта, документы, удостоверяющие личность, сотовые телефоны», — рассказал американский посол.

«Как хорошо известно россии, насильственное перемещение или перемещение гражданских лиц противоречит международному гуманитарному праву, но, как мы видели, Кремль относится к международному праву с полным пренебрежением», — добавил он.

Карпентер также утверждает, что российские силы смещают выборных должностных лиц с местных должностей. Украинских чиновников похищают, допрашивают, а иногда — убивают.

«На их место, россия подставляет своих марионетокк, которые, как и их коллеги в так называемых Донецкой и Луганской „народных республиках“, действуют в стиле местной мафии, опираясь на насилие и террор», — сказал Карпентер.

Он рассказал, что США особенно обеспокоены Херсоном, где, как сообщается, россия установила пророссийскую «марионеточную администрацию» и обязала использовать российский рубль в качестве валюты.