Рашисты принудительно мобилизовали половину мужского населения Луганщины

18:16 24 августа Киев, Украина





Об этом рассказала вице-премьер-министр



Принудительно мобилизованных Верещук назвала пушечным мясом и отметила, что оставшимся следует как можно быстрее покинуть оккупированные территории, ведь в ряды вражеских войск привлекают уже и несовершеннолетних. На временно оккупированной Луганщине под принудительную мобилизацию в войска оккупантов попали уже 55% мужчин.Об этом рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук во время национального телемарафона.Принудительно мобилизованных Верещук назвала пушечным мясом и отметила, что оставшимся следует как можно быстрее покинуть оккупированные территории, ведь в ряды вражеских войск привлекают уже и несовершеннолетних.

“Уже 55% мужского населения квазиобразования "ЛНР" стали пушечным мясом. Об этом говорят у них внутри, мы это знаем из донесения нашей разведки. Это минимум 55%, и этот процесс продолжается… Даже 16-летних детей тоже привлекают: те будут подносить снаряды, те будут "поваренок на столовых" – я сейчас цитирую их перехваты, потому что знаю, владею информацией. Даже 65-летних насильственно загоняют, зная, что они много лет не держали оружие и не умеют пользоваться и точно при первых столкновениях погибнут”, – говорит вице-премьер.

Летом правозащитники начали фиксировать активизацию новой волны принудительной мобилизации на оккупированных территориях Донбасса и Луганской области. Мужчины, сдавшиеся в плен, рассказывали, что боевики прибегают к разным методам, чтобы искать уклонистов, например, по словам одного из пленных, устраивают утечки газа в домах, чтобы поймать мужчин, которые выйдут на улицу.



Из-за принудительной мобилизации в Луганской области некоторые шахты находятся на грани закрытия. За время проведения принудительной мобилизации в ОРДЛО, которая началась незадолго до полномасштабного вторжения, боевики успели поднять возраст с 55 до 65 лет насильственно забираемых на войну. В общей сложности их количество оценивают более ста тысяч человек, а еще почти 18 тысяч могли погибнуть.



Напомним, что принудительная мобилизация является военным преступлением. Министр обороны Алексей Резников ранее призвал жителей оккупированных территорий избегать ее, а если это невозможно, пытаться как можно быстрее сложить оружие. В инструкциях по сдаче в плен отмечали, что сдавшиеся или попавшие в плен солдаты не будут осуждены за сам факт службы в оккупационной армии.



В то же время, согласно национальному законодательству, тех мужчин, которые добровольно приняли ряды врага, в Украине могут судить за государственную измену, международное гуманитарное право этого не запрещает. Если же мужчину с оккупированных территорий мобилизовали принудительно, то, прежде всего, его следует рассматривать как пострадавшего от военного преступления по статье 438 УК (“Нарушение законов и обычаев войны”).