Рашисты принудительно мобилизовали половину мужского населения Луганщины

На временно оккупированной Луганщине под принудительную мобилизацию в войска оккупантов попали уже 55% мужчин.
Об этом рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук во время национального телемарафона.
Принудительно мобилизованных Верещук назвала пушечным мясом и отметила, что оставшимся следует как можно быстрее покинуть оккупированные территории, ведь в ряды вражеских войск привлекают уже и несовершеннолетних.
Об этом рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук во время национального телемарафона.
Принудительно мобилизованных Верещук назвала пушечным мясом и отметила, что оставшимся следует как можно быстрее покинуть оккупированные территории, ведь в ряды вражеских войск привлекают уже и несовершеннолетних.
Летом правозащитники начали фиксировать активизацию новой волны принудительной мобилизации на оккупированных территориях Донбасса и Луганской области. Мужчины, сдавшиеся в плен, рассказывали, что боевики прибегают к разным методам, чтобы искать уклонистов, например, по словам одного из пленных, устраивают утечки газа в домах, чтобы поймать мужчин, которые выйдут на улицу.
Из-за принудительной мобилизации в Луганской области некоторые шахты находятся на грани закрытия. За время проведения принудительной мобилизации в ОРДЛО, которая началась незадолго до полномасштабного вторжения, боевики успели поднять возраст с 55 до 65 лет насильственно забираемых на войну. В общей сложности их количество оценивают более ста тысяч человек, а еще почти 18 тысяч могли погибнуть.
Напомним, что принудительная мобилизация является военным преступлением. Министр обороны Алексей Резников ранее призвал жителей оккупированных территорий избегать ее, а если это невозможно, пытаться как можно быстрее сложить оружие. В инструкциях по сдаче в плен отмечали, что сдавшиеся или попавшие в плен солдаты не будут осуждены за сам факт службы в оккупационной армии.
В то же время, согласно национальному законодательству, тех мужчин, которые добровольно приняли ряды врага, в Украине могут судить за государственную измену, международное гуманитарное право этого не запрещает. Если же мужчину с оккупированных территорий мобилизовали принудительно, то, прежде всего, его следует рассматривать как пострадавшего от военного преступления по статье 438 УК (“Нарушение законов и обычаев войны”).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии