Ракеты РФ разрушили здание областного Управления полиции в Харькове

10:38 02 Март Киев, Украина

Харьков продолжает мужественно стоять под мощными ударами вражеских ракет. Как сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в Харькове утром в среду, 2 марта, был нанесен удар по зданию областного Управления полиции.

Также, по его данным, начался пожар в здании социологического Факультета Национального Университета имени Каразина, которое находилось через дорогу от здания УВД.

Напомним, последние два дня Харьков находится под массированным ракетным обстрелом со стороны российских военных. В частности, накануне вечером шесть ракет прилетели в танковое училище. О жертвах этого удара пока не сообщалось.