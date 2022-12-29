Ракетный удар по Украине: ГПСУ предупреждает о возможных проблемах в работе пунктов пропуска на границе

“Пассажирские автобусы ожидают выезда в соседнюю страну почти во всех пунктах пропуска, очереди достигают от 2 до 10 автобусов. На въезд в Украину в пунктах пропуска "Краковец" - 3 и в "Шегинях" - 10 автобусов", - сообщили в ГПСУ.