Ракетный удар по Украине: ГПСУ предупреждает о возможных проблемах в работе пунктов пропуска на границе

12:55 29 декабря Киев, Украина

По состоянию на 10.00 29 декабря пункты пропуска на границе работали в штатном режиме, сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ). В то же время, в связи с утренними ракетными ударами рф возможны перебои электроснабжения, которые будут отражаться на работе пунктов пропуска, предупредили в ГПСУ.

Также возможна и нестабильная работа электронных систем контрольных служб из-за отключения электроэнергии.

По данным пограничников, по состоянию на 10 утра в очереди на выезд в Польшу во всех пунктах пропуска ожидали от 20 до 80 автомобилей, а въезд в Украину - 90 в "Шегинях" и 30 легковушек в "Угринове".
“Пассажирские автобусы ожидают выезда в соседнюю страну почти во всех пунктах пропуска, очереди достигают от 2 до 10 автобусов. На въезд в Украину в пунктах пропуска "Краковец" - 3 и в "Шегинях" - 10 автобусов", - сообщили в ГПСУ. 
Состояние очередей с территории сопредельных государств можно проследить по ссылке.
 
Утром 29 декабря россия совершила ракетную атаку по Украине . В частности, войска рф обстреляли Киев, Полтаву, Львов, Харьков, Николаев. В общей сложности рф выпустила около 120 ракет.
 