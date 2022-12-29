Ракетный удар по Украине: ГПСУ предупреждает о возможных проблемах в работе пунктов пропуска на границе

По состоянию на 10.00 29 декабря пункты пропуска на границе работали в штатном режиме, сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ). В то же время, в связи с утренними ракетными ударами рф возможны перебои электроснабжения, которые будут отражаться на работе пунктов пропуска, предупредили в ГПСУ.
Также возможна и нестабильная работа электронных систем контрольных служб из-за отключения электроэнергии.
По данным пограничников, по состоянию на 10 утра в очереди на выезд в Польшу во всех пунктах пропуска ожидали от 20 до 80 автомобилей, а въезд в Украину - 90 в "Шегинях" и 30 легковушек в "Угринове".
Также возможна и нестабильная работа электронных систем контрольных служб из-за отключения электроэнергии.
По данным пограничников, по состоянию на 10 утра в очереди на выезд в Польшу во всех пунктах пропуска ожидали от 20 до 80 автомобилей, а въезд в Украину - 90 в "Шегинях" и 30 легковушек в "Угринове".
Состояние очередей с территории сопредельных государств можно проследить по ссылке.
Утром 29 декабря россия совершила ракетную атаку по Украине . В частности, войска рф обстреляли Киев, Полтаву, Львов, Харьков, Николаев. В общей сложности рф выпустила около 120 ракет.
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