Радиофобия стоит на пути развития мобильной связи

14:19 17 Сентябрь Киев, Украина

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, что власть на местах и коммунальщики всячески препятствуют установке станций мобильной связи.
 
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в четверг, 17 сентября.

Как отметили в ведомстве, радиофобия все чаще становится помехой развития мобильной связи в Украине, не только из-за ожидаемого стандарта 5G, но и из-за 4G, который уже стал привычным для жителей больших городов и который очень ждут жители сельской местности.
"За последнее время есть информация о нескольких примерах, когда власть на местах препятствует работе базовых станций мобильной связи, ссылаясь на их фиктивный вред. Один из них - город Бровары под Киевом, где управление образования Броварского городского совета заставляет убрать установленные базовые станции неподалеку от школы", - рассказали в Минцифры. 
Также в ведомстве добавили, что установке базовой станции для городской клинической больницы препятствует руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета. Кроме того, препятствует развитию связи на своей территории Центральная районная больница Киево-Святошинского района.
"Такие действия должностных лиц не являются заботой о гражданах. Напротив, из-за них пострадает гораздо больше людей, чем активных радиофобов. Без качественной мобильной связи в нелегкий карантинный период невозможно вовремя дозвониться до врача, принять участие в видеоконференции или получить задание для обучения", - отметили в Минцифры.
Министерство также отмечает ряд случаев радиофобии в Мариуполе - там установке базовых станций препятствует городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и КП "Мариупольтеплосеть".
"Мы можем еще раз подчеркнуть: базовые станции мобильной связи, устанавливаемые украинскими операторами, не вредны для людей, животных и растений. Нормы излучения базовых станций в Украине установлены в 10-100 раз строже, чем в Европе и Америке", - подытожили в Министерстве.