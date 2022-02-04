Радиофобия стоит на пути развития мобильной связи

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, что власть на местах и коммунальщики всячески препятствуют установке станций мобильной связи.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в четверг, 17 сентября.
Как отметили в ведомстве, радиофобия все чаще становится помехой развития мобильной связи в Украине, не только из-за ожидаемого стандарта 5G, но и из-за 4G, который уже стал привычным для жителей больших городов и который очень ждут жители сельской местности.
Также в ведомстве добавили, что установке базовой станции для городской клинической больницы препятствует руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета. Кроме того, препятствует развитию связи на своей территории Центральная районная больница Киево-Святошинского района.
Министерство также отмечает ряд случаев радиофобии в Мариуполе - там установке базовых станций препятствует городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и КП "Мариупольтеплосеть".
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