Радиофобия стоит на пути развития мобильной связи

14:19 17 Сентябрь Киев, Украина

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, что власть на местах и коммунальщики всячески препятствуют установке станций мобильной связи.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в четверг, 17 сентября.





Как отметили в ведомстве, радиофобия все чаще становится помехой развития мобильной связи в Украине, не только из-за ожидаемого стандарта 5G, но и из-за 4G, который уже стал привычным для жителей больших городов и который очень ждут жители сельской местности.

"За последнее время есть информация о нескольких примерах, когда власть на местах препятствует работе базовых станций мобильной связи, ссылаясь на их фиктивный вред. Один из них - город Бровары под Киевом, где управление образования Броварского городского совета заставляет убрать установленные базовые станции неподалеку от школы", - рассказали в Минцифры.

Также в ведомстве добавили, что установке базовой станции для городской клинической больницы препятствует руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета. Кроме того, препятствует развитию связи на своей территории Центральная районная больница Киево-Святошинского района.

"Такие действия должностных лиц не являются заботой о гражданах. Напротив, из-за них пострадает гораздо больше людей, чем активных радиофобов. Без качественной мобильной связи в нелегкий карантинный период невозможно вовремя дозвониться до врача, принять участие в видеоконференции или получить задание для обучения", - отметили в Минцифры.

Министерство также отмечает ряд случаев радиофобии в Мариуполе - там установке базовых станций препятствует городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и КП "Мариупольтеплосеть".