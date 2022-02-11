Рада зарегистрировала проект об отмене ГИА в 2021/2022 учебном году. Документ

Группа народных депутатов (всего 38 человек) предлагает освободить от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) учащихся, завершающих получение полного общего среднего образования в 2021/2022 учебном году.
Об этом говорится в законопроекте, который 9 февраля был зарегистрирован в Раде.
Авторы законопроекта объяснили, что из-за сложной прогнозируемости эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавирусной болезни Covid-19, часть соискателей полного общего среднего образования училась дистанционно.
Авторы законопроекта объяснили, что из-за сложной прогнозируемости эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавирусной болезни Covid-19, часть соискателей полного общего среднего образования училась дистанционно.
Таким образом, выпускники учебных заведений будут по собственному желанию выбирать вид среза результатов обучения: либо годовую оценку, либо государственную итоговую аттестацию, либо внешнее независимое оценивание (ВНО). Эти нововведения, по мнению парламентариев, должны минимизировать риски заболевания коронавирусной болезнью при оценке результатов обучения учащихся.
Отметим , петиция к президенту об отмене в этом году обязательной Государственной итоговой аттестации для учащихся 4, 9 и 11 классов набрала обязательные для рассмотрения 25 тысяч подписей. Соответствующая петиция No22/133870-эп зарегистрирована 31 января, автор – Петр Александрович Пацалюк.
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