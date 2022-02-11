Рада зарегистрировала проект об отмене ГИА в 2021/2022 учебном году. Документ

10:59 11 Февраль Киев, Украина

Группа народных депутатов (всего 38 человек) предлагает освободить от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) учащихся, завершающих получение полного общего среднего образования в 2021/2022 учебном году.

Об этом говорится в законопроекте, который 9 февраля был зарегистрирован в Раде.



Авторы законопроекта объяснили, что из-за сложной прогнозируемости эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавирусной болезни Covid-19, часть соискателей полного общего среднего образования училась дистанционно.