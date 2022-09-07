Рада приняла законопроект об общественном здоровье. Что он предполагает

11:46 07 сентября Киев, Украина





Выполнение норм законопроекта будет способствовать: Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №4142 «О системе общественного здоровья». Проект закона позволит создать комплексную систему общественного здоровья.Выполнение норм законопроекта будет способствовать:

предотвращению болезней, укреплению здоровья населения и увеличению продолжительности жизни;

эффективному использованию средств госбюджета для эпидемиологического надзора, реагирования на угрозы и чрезвычайные ситуации;

созданию национальной сети учреждений по контролю и профилактике болезней;

созданию системы противодействия биологическим угрозам.

Кроме того, принятие такого закона является частью обязательств Украины перед международными партнерами, в частности, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии, ООН.

«Это очень важно для Украины, ведь по разным оценкам доля экономических расходов государства от преждевременной смертности составляет по меньшей мере 12,1 миллиардов гривен. А чаще причиной смерти становятся неинфекционные, инфекционные заболевания и травмы», – говорят в министерстве.

Обновленная система предусматривает меры, которые помогут украинским повысить качество и продолжительность жизни. Например, речь идет о:

маркировка пищевых продуктов,

наработка стратегии иммунизации, укрепления здоровья и ухода за детьми,

гарантирование качественных и доступных медицинских услуг.

Приоритетом для Украины должна стать профилактика болезней. Такой подход избрали европейские страны, говорят в Минздраве , что «позволило им совершить существенный скачок в сфере общественного здоровья». Средняя продолжительность жизни мужчин там составляет 72 года, женщин – 80. В Украине же мужчины живут в среднем 66 лет, а женщины – 76.

«Сейчас в Украине действует значительное количество нормативно-правовых актов, регулирующих отношения между отдельными составляющими системы, однако единой нормативно определенной системы общественного здоровья в ее классическом понимании, способной реагировать на вызовы, нет. Чтобы ее построить, нужно пересмотреть действующее законодательство и принять новые, которые будут отвечать поставленным целям», – объясняют в Минздраве.

Законопроект №4142 гарантирует людям безопасные для здоровья и жизни пищевые продукты, питьевую воду, окружающую среду, условия труда, обучения, воспитания, быта, досуга, отдыха. В то же время он обязывает граждан заботиться о своем здоровье, здоровье и гигиеническом воспитании детей, не вредить здоровью других.