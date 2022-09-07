Рада приняла законопроект об общественном здоровье. Что он предполагает

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №4142 «О системе общественного здоровья». Проект закона позволит создать комплексную систему общественного здоровья.
Выполнение норм законопроекта будет способствовать:
Выполнение норм законопроекта будет способствовать:
- предотвращению болезней, укреплению здоровья населения и увеличению продолжительности жизни;
- эффективному использованию средств госбюджета для эпидемиологического надзора, реагирования на угрозы и чрезвычайные ситуации;
- созданию национальной сети учреждений по контролю и профилактике болезней;
- созданию системы противодействия биологическим угрозам.
Кроме того, принятие такого закона является частью обязательств Украины перед международными партнерами, в частности, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии, ООН.
Обновленная система предусматривает меры, которые помогут украинским повысить качество и продолжительность жизни. Например, речь идет о:
- маркировка пищевых продуктов,
- наработка стратегии иммунизации, укрепления здоровья и ухода за детьми,
- гарантирование качественных и доступных медицинских услуг.
Приоритетом для Украины должна стать профилактика болезней. Такой подход избрали европейские страны, говорят в Минздраве, что «позволило им совершить существенный скачок в сфере общественного здоровья». Средняя продолжительность жизни мужчин там составляет 72 года, женщин – 80. В Украине же мужчины живут в среднем 66 лет, а женщины – 76.
Законопроект №4142 гарантирует людям безопасные для здоровья и жизни пищевые продукты, питьевую воду, окружающую среду, условия труда, обучения, воспитания, быта, досуга, отдыха. В то же время он обязывает граждан заботиться о своем здоровье, здоровье и гигиеническом воспитании детей, не вредить здоровью других.
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