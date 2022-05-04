Рада пошла навстречу предпринимателям: ФЛП выплатят разовую помощь в 8 000 грн

12:26 04 декабря Киев, Украина

Застрахованные предприниматели смогут получить разово по восемь тысяч гривень из бюджета страны. Об этом идет речь в законопроекте, который Верховная Рада одобрила сегодня на заседании.

За закон проголосовали 297 депутатов.



Проект закона предлагает обеспечить в 2020-2021 годы за счет госбюджета выплаты одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.



В частности, предусмотрена выплата одноразовой финансовой помощи бизнесу для сохранения рабочих мест наемных работников, а также одноразовая компенсация расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.



Господдержку субъекты малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания смогут получить в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания.



В то же время для бизнеса, работу которого приостановили из-за карантина, на период действия карантина и в течение одного месяца со дня его окончания продолжается действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер. Закон отменяет взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина или ограничительных мер для бизнеса, деятельность которого была запрещена в указанный период.



Наконец, на время карантина и после его окончания не будут приостанавливать действие и аннулировать лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии. В страховой стаж лица будут включать период, в течение которого оно получало пособие по частичной безработице, на период карантина из-за пандемии коронавируса.