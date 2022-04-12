Рада переименовала День защитника Украины

15:53 14 июля Киев, Украина

С целью чествования мужества и героизма не только мужчин, но и женщин День защитника Украины переименован.

Теперь 14 октября будет отмечаться День защитников и защитниц Украины.



Соответствующий законопроект № 2325 "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" поддержали 317 народных депутатов.



Автором законопроекта №2325 является депутат от "Слуги народа" Марина Бардина. По ее словам, праздник стоило переименовать с целью чествования мужества и героизма не только мужчин, но и женщин. По словам Бардиной, с соответствующей инициативой к ней с коллегами обратились женщины из Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов.

Как сообщалось, начиная с 14 октября 2014 года в Украине ежегодно отмечается День защитника Украины. Этот праздник был учрежден Указом Президента Украины № 806/2014 от 14 октября 2014 года.