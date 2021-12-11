Работников «Укрзализныци» вооружат газовыми баллончиками

14:41 04 Август Киев, Украина

Правительство хочет разрешить использование спецсредств, а именно газовые баллончики, работниками «Укрзализныци» для самозащиты.



Об этом сегодня, 4 августа, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Об этом сегодня, 4 августа, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий

«Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики, рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники «Укрзализныци» ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским, а использовать газовый баллончик это лучше, чем не использовать ничего вообще», - заявил министр.

Как известно, в ночь на 1 августа в поезде Киев-Мариуполь мужчина напал на женщину, избил ее и хотел изнасиловать.



После инцидента в Мининфраструктуры заявили, что необходимо рассмотреть возможность возвращения полиции охраны в ночные поезда УЗ.