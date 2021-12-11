Работников «Укрзализныци» вооружат газовыми баллончиками

Правительство хочет разрешить использование спецсредств, а именно газовые баллончики, работниками «Укрзализныци» для самозащиты.
Об этом сегодня, 4 августа, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Как известно, в ночь на 1 августа в поезде Киев-Мариуполь мужчина напал на женщину, избил ее и хотел изнасиловать.
После инцидента в Мининфраструктуры заявили, что необходимо рассмотреть возможность возвращения полиции охраны в ночные поезда УЗ.
После инцидента в Мининфраструктуры заявили, что необходимо рассмотреть возможность возвращения полиции охраны в ночные поезда УЗ.
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