Работникам ЗАЭС, даже бывшим, оккупанты запрещают выезд из города - Федоров

09:27 17 октября Киев, Украина

С временно оккупированных территорий Запорожской области не выпускают специалистов, которые работают на Запорожской АЭС. Более того, россияне не дают покинуть регион пенсионерам, которые ранее трудились на атомной станции. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Оккупанты через пункт пропуска в Васильевке Запорожской области не дают выехать из временно оккупированных территорий на территорию, подконтрольную Украине, узкопрофильным специалистам, в частности тем, кто работал или работает на Запорожской атомной электростанции", - сказал он.

Также он рассказал о новых трудностях, с которыми сталкиваются жители временно оккупированных территорий Запорожской области, при выезде на подконтрольную Украине территорию через пункт пропуска в Васильевке.

"Что касается Васильевки. Первое, всю неделю стояло более четырех тысяч наших жителей в очереди, их почти не выпускали. С четверга начали выпускать тех, кто зарегистрировался и получил пропуск в комендатуре. Так, жители приезжают в Васильевку, там им говорят, что нужно либо зарегистрироваться онлайн или в боте в телеграм, либо заполнить огромную анкету, либо заплатить 300 долларов. Дают множество опций, но все они не работают и люди не смоги выехать. Сейчас начали уезжать те, кто зарегистрировались в комендатуре, их списки в 10 утра записывают и не все, но могут уехать. Поэтому выезд затруднен, оккупанты выпускают максимум 20-50 людей через Васильевку, но раньше это было более 1000 наших жителей", - подчеркнул Федоров.

Напомним, у жителей временно оккупированной части Запорожской области появился новый путь для эвакуации через Бердянск и россию.