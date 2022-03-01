Работает штаб по обеспечению продуктами населения и украинских воинов. Номера телефонов Координационного штаба

11:04 01 Март Киев, Украина

Украинские производители обеспечат миллион продуктовых наборов для граждан. Минагрополитики совместно с Минсоцполитики разработали план обеспечения продуктами питания всех, кто в условиях войны нуждается в помощи.

Власти призывают всех производителей продуктов в это время приобщаться к инициативе.

Создан координационный штаб.

Все вопросы по номерам Координационного штаба.

+ 380504375070
+ 380676785913
+ 380952683229
+ 380676785916

Ориентировочный список продуктов:

1. Крупы разные.
2. Хлопья всех видов.
3. Готовые сухие завтраки.
4. Макаронные изделия.
5. Консервация:
– мясная;
- мясо-растительное;
- растительное.
6. Сахар.
7. Сгущенка.
8. Масло растительное.
9. Печенье фасованное разное.

Заполнить онлайн форму производители предприятий могут по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesgzU_MmH48MeaM0HztZL3pRz3e3RRzr6poShHXvAjFRCJ5w/viewform
К этому делу уже присоединились десятки производителей. Первые грузовики с продовольствием уже отправились в столицу и населенные пункты, находящиеся в зоне боевых действий.

Продукты получат люди с инвалидностью, одинокие люди постарше, многодетные семьи, другие лица из маломобильных категорий и учреждений социальной сферы. Областные социальные службы обеспечат сбор потребностей и доставку продуктов адресатам.

Наборы состоят из разнообразных круп, хлопьев из круп, готовых сухих завтраков, мясных, мясорастительных и растительных консервов, макаронных изделий, сахара, сгущенки, масла, печенья фасованного разных видов. 