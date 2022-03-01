Работает штаб по обеспечению продуктами населения и украинских воинов. Номера телефонов Координационного штаба

Украинские производители обеспечат миллион продуктовых наборов для граждан. Минагрополитики совместно с Минсоцполитики разработали план обеспечения продуктами питания всех, кто в условиях войны нуждается в помощи.
Власти призывают всех производителей продуктов в это время приобщаться к инициативе.
Создан координационный штаб.
Все вопросы по номерам Координационного штаба.
+ 380504375070
+ 380676785913
+ 380952683229
+ 380676785916
Ориентировочный список продуктов:
1. Крупы разные.
2. Хлопья всех видов.
3. Готовые сухие завтраки.
4. Макаронные изделия.
5. Консервация:
– мясная;
- мясо-растительное;
- растительное.
6. Сахар.
7. Сгущенка.
8. Масло растительное.
9. Печенье фасованное разное.
Заполнить онлайн форму производители предприятий могут по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesgzU_MmH48MeaM0HztZL3pRz3e3RRzr6poShHXvAjFRCJ5w/viewform
К этому делу уже присоединились десятки производителей. Первые грузовики с продовольствием уже отправились в столицу и населенные пункты, находящиеся в зоне боевых действий.
Продукты получат люди с инвалидностью, одинокие люди постарше, многодетные семьи, другие лица из маломобильных категорий и учреждений социальной сферы. Областные социальные службы обеспечат сбор потребностей и доставку продуктов адресатам.
Наборы состоят из разнообразных круп, хлопьев из круп, готовых сухих завтраков, мясных, мясорастительных и растительных консервов, макаронных изделий, сахара, сгущенки, масла, печенья фасованного разных видов.
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