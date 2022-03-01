Работает штаб по обеспечению продуктами населения и украинских воинов. Номера телефонов Координационного штаба

11:04 01 Март Киев, Украина

Украинские производители обеспечат миллион продуктовых наборов для граждан. Минагрополитики совместно с Минсоцполитики разработали план обеспечения продуктами питания всех, кто в условиях войны нуждается в помощи.



Власти призывают всех производителей продуктов в это время приобщаться к инициативе.



Создан координационный штаб.



Все вопросы по номерам Координационного штаба.



+ 380504375070

+ 380676785913

+ 380952683229

+ 380676785916



Ориентировочный список продуктов:



1. Крупы разные.

2. Хлопья всех видов.

3. Готовые сухие завтраки.

4. Макаронные изделия.

5. Консервация:

– мясная;

- мясо-растительное;

- растительное.

6. Сахар.

7. Сгущенка.

8. Масло растительное.

9. Печенье фасованное разное.



Заполнить онлайн форму производители предприятий могут по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesgzU_MmH48MeaM0HztZL3pRz3e3RRzr6poShHXvAjFRCJ5w/viewform

К этому делу уже присоединились десятки производителей. Первые грузовики с продовольствием уже отправились в столицу и населенные пункты, находящиеся в зоне боевых действий.



Продукты получат люди с инвалидностью, одинокие люди постарше, многодетные семьи, другие лица из маломобильных категорий и учреждений социальной сферы. Областные социальные службы обеспечат сбор потребностей и доставку продуктов адресатам.



Наборы состоят из разнообразных круп, хлопьев из круп, готовых сухих завтраков, мясных, мясорастительных и растительных консервов, макаронных изделий, сахара, сгущенки, масла, печенья фасованного разных видов.