Работа спасателей на Херсонщине: спасены 52 человека, включая детей

В ходе ликвидации последствий российского террора на Херсонщине спасатели продолжают активную работу.
Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Крук сообщил, что в операции задействовано почти 800 спасателей и свыше 170 единиц специальной техники.
Важно отметить, что за последние сутки удалось спасти 52 человека, включая двоих детей.
Сергей Крук также подчеркнул, что в случае необходимости ГСЧС готова мобилизовать еще 250 человек личного состава и более 60 единиц резервной техники.
Он опубликовал серию фотографий, иллюстрирующих масштаб разрушений в Херсонской области, вызванных взрывом дамбы Каховской ГЭС оккупантами.
Работа спасателей продолжается, и они делают все возможное, чтобы оказать помощь пострадавшим и справиться с последствиями этого акта террора.
Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Крук сообщил, что в операции задействовано почти 800 спасателей и свыше 170 единиц специальной техники.
Важно отметить, что за последние сутки удалось спасти 52 человека, включая двоих детей.
Сергей Крук также подчеркнул, что в случае необходимости ГСЧС готова мобилизовать еще 250 человек личного состава и более 60 единиц резервной техники.
Он опубликовал серию фотографий, иллюстрирующих масштаб разрушений в Херсонской области, вызванных взрывом дамбы Каховской ГЭС оккупантами.
Работа спасателей продолжается, и они делают все возможное, чтобы оказать помощь пострадавшим и справиться с последствиями этого акта террора.
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