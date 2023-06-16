Работа спасателей на Херсонщине: спасены 52 человека, включая детей

10:30 07 июня Киев, Украина

В ходе ликвидации последствий российского террора на Херсонщине спасатели продолжают активную работу.

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Крук сообщил, что в операции задействовано почти 800 спасателей и свыше 170 единиц специальной техники.

Важно отметить, что за последние сутки удалось спасти 52 человека, включая двоих детей.

Сергей Крук также подчеркнул, что в случае необходимости ГСЧС готова мобилизовать еще 250 человек личного состава и более 60 единиц резервной техники.

Он опубликовал серию фотографий, иллюстрирующих масштаб разрушений в Херсонской области, вызванных взрывом дамбы Каховской ГЭС оккупантами.

Работа спасателей продолжается, и они делают все возможное, чтобы оказать помощь пострадавшим и справиться с последствиями этого акта террора.