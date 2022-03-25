Путин почти на 100% повторяет шаги Гитлера и ведет мир к новой глобальной войне - историки

17:05 25 марта Киев, Украина

Министерство культуры и информационной политики поддержало инициативу NEVERAGAIN.MEDIA, разработанную международной группой историков и журналистов.

Война в Украине идет по сценарию Второй мировой. А российский президент Владимир шаг за шагом повторяет действия Гитлера , вовлекшие мир в самые кровавые годы за все время существования человечества.

Как и Гитлер, Путин долго готовил собственную страну к великой войне, наращивал военную мощь, пренебрегал и продолжает пренебрегать международными соглашениями, уничтожает оппозицию и свободные СМИ.



У Гитлера были Австрия, Чехословакия, Польша. У Путина – Республика Ичкерия, Грузия, и вот теперь Украина.



Пытаясь заключить с тираном очередные соглашения, надеясь, что с монстром можно общаться на человеческом языке и договориться, Европа и мир просто закрывают глаза на глобальную угрозу, которую несет Путин.



Гитлер в 1939 году на глазах у всего молчаливого и праздного мира разорвал Польшу, и это стало последним шагом к войне, стоившей миллионов жизней. Циническое нападение Путина на Украину в 2022 году — это последний шаг к большой войне.





Проект NEVERAGAIN.MEDIA сравнил режимы Путина и Гитлера и был потрясен количеством совпадений.