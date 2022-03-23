«Путин и его генералы позорят все то, ради чего мы выживали», - бывшие узники немецких концлагерей

"Все, ради чего мы жили с момента освобождения из Освенцима, Бухенвальда, Равенсбрюка и Заксенхаузена, все, что мы отстаивали и все воспоминания, которыми мы делились с европейской молодежью, — сейчас позорят Путин и его генералы. Люди говорят, что мы, выжившие в концлагерях, — совесть мира. У Путина нет совести, он вообще не имеет к нам никакого отношения, позор ему и его лжи. Наши мысли в эти дни обращены к семье Бориса Романченко и всем пережившим Холокост в Украине и ныне пытающимся выжить под российскими бомбами. Но также наши мысли обращены к родителям и близким молодых российских солдат, чьи жизни Путин умышленно растрачивает на этой войне"