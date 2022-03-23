«Путин и его генералы позорят все то, ради чего мы выживали», - бывшие узники немецких концлагерей

Международный комитет Освенцима, объединяющий бывших узников немецких концлагерей, выступил с заявлением по поводу гибели в Харькове 96-летнего Бориса Романченко, пережившего в годы Великой Отечественной войны заключение в Бухенвальде.
Вот что сказал исполнительный вице-президент комитета Кристоф Хойбнер:
Для людей, переживших Освенцим и Холокост, смерть их товарища Бориса Романченко в Харькове стала последним сплоченным криком преступной войны, которую Путин и его приспешники ведут в Украине изо дня в день. Эта война стирает память и дело жизни тех, кто выжил в концлагерях, и пытается разделить и разрушить их сообщества в Украине, Польше, России, Беларуси, Израиле и многих других странах мира.
В заявлении комитета также цитируются слова 96-летней Евы Фахиди, венгерской еврейки, пережившей Холокост:
Вот что сказал исполнительный вице-президент комитета Кристоф Хойбнер:
Для людей, переживших Освенцим и Холокост, смерть их товарища Бориса Романченко в Харькове стала последним сплоченным криком преступной войны, которую Путин и его приспешники ведут в Украине изо дня в день. Эта война стирает память и дело жизни тех, кто выжил в концлагерях, и пытается разделить и разрушить их сообщества в Украине, Польше, России, Беларуси, Израиле и многих других странах мира.
В заявлении комитета также цитируются слова 96-летней Евы Фахиди, венгерской еврейки, пережившей Холокост:
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