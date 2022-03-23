«Путин и его генералы позорят все то, ради чего мы выживали», - бывшие узники немецких концлагерей

19:30 23 марта Киев, Украина

Международный комитет Освенцима, объединяющий бывших узников немецких концлагерей, выступил с заявлением по поводу гибели в Харькове 96-летнего Бориса Романченко, пережившего в годы Великой Отечественной войны заключение в Бухенвальде.

Вот что сказал исполнительный вице-президент комитета Кристоф Хойбнер:

Для людей, переживших Освенцим и Холокост, смерть их товарища Бориса Романченко в Харькове стала последним сплоченным криком преступной войны, которую Путин и его приспешники ведут в Украине изо дня в день. Эта война стирает память и дело жизни тех, кто выжил в концлагерях, и пытается разделить и разрушить их сообщества в Украине, Польше, России, Беларуси, Израиле и многих других странах мира.

В заявлении комитета также цитируются слова 96-летней Евы Фахиди, венгерской еврейки, пережившей Холокост:
"Все, ради чего мы жили с момента освобождения из Освенцима, Бухенвальда, Равенсбрюка и Заксенхаузена, все, что мы отстаивали и все воспоминания, которыми мы делились с европейской молодежью, — сейчас позорят Путин и его генералы. Люди говорят, что мы, выжившие в концлагерях, — совесть мира. У Путина нет совести, он вообще не имеет к нам никакого отношения, позор ему и его лжи. Наши мысли в эти дни обращены к семье Бориса Романченко и всем пережившим Холокост в Украине и ныне пытающимся выжить под российскими бомбами. Но также наши мысли обращены к родителям и близким молодых российских солдат, чьи жизни Путин умышленно растрачивает на этой войне"