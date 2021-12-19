Путешествовать в Египет и Албанию стало проще

Хорошие новости для тех, кто планирует отдых в Египте или Албании. Правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне".
После внесенных изменений, украинские туристы по возвращении из Египта и Албании могут не проходить обсервацию (самоизоляцию) или делать тест на COVID-19.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в среду, 15 июля.
Отметим, по обновленным критериям в «зеленую зону» теперь должны попасть также Пакистан, Чехия, Болгария, Есватини (Свазиленд), Сальвадор, Гвинея-Бисау и Бангладеш.
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