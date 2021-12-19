Путешествовать в Египет и Албанию стало проще

19:05 15 Июль Киев, Украина

Хорошие новости для тех, кто планирует отдых в Египте или Албании. Правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне".



После внесенных изменений, украинские туристы по возвращении из Египта и Албании могут не проходить обсервацию (самоизоляцию) или делать тест на



Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав После внесенных изменений, украинские туристы по возвращении из Египта и Албании могут не проходить обсервацию (самоизоляцию) или делать тест на COVID-19 Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в среду, 15 июля.

«Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию, самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19. Ожидаем положительных решений и по другим туристическим маршрутам!» – написал он в Telegram-канале.

Отметим, по обновленным критериям в «зеленую зону» теперь должны попасть также Пакистан, Чехия, Болгария, Есватини (Свазиленд), Сальвадор, Гвинея-Бисау и Бангладеш.