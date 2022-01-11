Пункты утилизации новогодних деревьев в Киеве. Адреса

В Киеве открыли дополнительные локации, куда можно доставить новогоднее дерево на переработку. В целом, теперь функционирует 33 пункта на базе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и КП «Дарницкое ЛПГ». Об этом сообщает КО «Киевзеленстрой».
Пункты утилизации хвойных деревьев будут работать до 31 января с 07:00 до 21:00 во всех районах столицы.
Голосеевский район:
просп. Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);
парк «Покал», Столичное шоссе (возле производственного участка УЗН).
Пункты утилизации хвойных деревьев будут работать до 31 января с 07:00 до 21:00 во всех районах столицы.
Голосеевский район:
просп. Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);
парк «Покал», Столичное шоссе (возле производственного участка УЗН).
Дарницкий район:
ул. Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН);
фитнес-парк озеро Лебедино (возле уборной).
Деснянский район:
ул. Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН);
парк «Молодежный»;
парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между просп. Маяковского и ул. Бальзак.
Днепровский район:
просп. Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН);
парк у озера Тельбин (возле общественной туалета);
парк возле кинотеатра «Аврора» (возле общественного туалета);
парк на Русановской набережной (возле ресторана «Смородина», у контейнеров).
Оболонский район:
просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН);
парк «Наталка» (недостроенная часть, напротив дома No 2Д на ул. Героев Сталинграда);
парк на ул. Бережанской, 10-20 (на территории, прилегающей к ул. Петра Панча).
Печерский район:
ул. Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП УЗН).
Подольский район:
ул. Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН);
ул. Дмитриевская, 16;
просп. Правды, 72–76.
Соломенский район:
ул. Новополева, 95 (производственная база КП УЗН);
сквер по ул. Мартиросяна;
парк возле кинотеатра "Тампере";
парк «Юность»;
парк «Орленок».
Святошинский район:
ул. Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН);
парк "Совки", ул. Жмеринская, 30-Г.
Шевченковский:
пров. Герцена, 6 (производственная база КП УЗН);
парк «Сырецкий» (возле домика садовника);
парк "Нивки" (восточная часть, просп. Победы, 82-А).
Также пункты приема расположены на КП «Дарницкое ЛПГ»:
Бориспольское шоссе, 23 км;
просп. Броварской, 2-А;
ул. Радистов, 1-В;
Никольское лесничество, квартал No35;
Броварское лесничество, квартал No72.
Бориспольское шоссе, 23 км;
просп. Броварской, 2-А;
ул. Радистов, 1-В;
Никольское лесничество, квартал No35;
Броварское лесничество, квартал No72.
Пункты утилизации новогодних деревьев создают, чтобы растения, украшающие жилища горожан по праздникам, могли принести пользу и затем. В пунктах утилизации деревья измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.
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