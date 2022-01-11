Пункты утилизации новогодних деревьев в Киеве. Адреса

11:36 11 Январь Киев, Украина

В Киеве открыли дополнительные локации, куда можно доставить новогоднее дерево на переработку. В целом, теперь функционирует 33 пункта на базе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и КП «Дарницкое ЛПГ». Об этом сообщает КО «Киевзеленстрой».

Пункты утилизации хвойных деревьев будут работать до 31 января с 07:00 до 21:00 во всех районах столицы.

Голосеевский район:

просп. Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);
парк «Покал», Столичное шоссе (возле производственного участка УЗН).

Дарницкий район:

ул. Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН);
фитнес-парк озеро Лебедино (возле уборной).

Деснянский район:

ул. Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН);
парк «Молодежный»;
парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между просп. Маяковского и ул. Бальзак.

Днепровский район:

просп. Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН);
парк у озера Тельбин (возле общественной туалета);
парк возле кинотеатра «Аврора» (возле общественного туалета);
парк на Русановской набережной (возле ресторана «Смородина», у контейнеров).

Оболонский район:

просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН);
парк «Наталка» (недостроенная часть, напротив дома No 2Д на ул. Героев Сталинграда);
парк на ул. Бережанской, 10-20 (на территории, прилегающей к ул. Петра Панча).

Печерский район:

ул. Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП УЗН).

Подольский район:

ул. Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН);
ул. Дмитриевская, 16;
просп. Правды, 72–76.

Соломенский район:

ул. Новополева, 95 (производственная база КП УЗН);
сквер по ул. Мартиросяна;
парк возле кинотеатра "Тампере";
парк «Юность»;
парк «Орленок».

Святошинский район:

ул. Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН);
парк "Совки", ул. Жмеринская, 30-Г.

Шевченковский:

пров. Герцена, 6 (производственная база КП УЗН);
парк «Сырецкий» (возле домика садовника);
парк "Нивки" (восточная часть, просп. Победы, 82-А).
 
Также пункты приема расположены на КП «Дарницкое ЛПГ»:

Бориспольское шоссе, 23 км;
просп. Броварской, 2-А;
ул. Радистов, 1-В;
Никольское лесничество, квартал No35;
Броварское лесничество, квартал No72.

Пункты утилизации новогодних деревьев создают, чтобы растения, украшающие жилища горожан по праздникам, могли принести пользу и затем. В пунктах утилизации деревья измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.