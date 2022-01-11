Пункты утилизации новогодних деревьев в Киеве. Адреса

11:36 11 Январь Киев, Украина





Пункты утилизации хвойных деревьев будут работать до 31 января с 07:00 до 21:00 во всех районах столицы.



Голосеевский район:



просп. Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);

парк «Покал», Столичное шоссе (возле производственного участка УЗН). Киеве открыли дополнительные локации, куда можно доставить новогоднее дерево на переработку. В целом, теперь функционирует 33 пункта на базе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и КП «Дарницкое ЛПГ». Об этом сообщает КО «Киевзеленстрой».Пункты утилизации хвойных деревьев будут работать до 31 января с 07:00 до 21:00 во всех районах столицы.просп. Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);парк «Покал», Столичное шоссе (возле производственного участка УЗН).



Дарницкий район:



ул. Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН);

фитнес-парк озеро Лебедино (возле уборной).



Деснянский район:



ул. Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН);

парк «Молодежный»;

парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между просп. Маяковского и ул. Бальзак.



Днепровский район:



просп. Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН);

парк у озера Тельбин (возле общественной туалета);

парк возле кинотеатра «Аврора» (возле общественного туалета);

парк на Русановской набережной (возле ресторана «Смородина», у контейнеров).



Оболонский район:



просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН);

парк «Наталка» (недостроенная часть, напротив дома No 2Д на ул. Героев Сталинграда);

парк на ул. Бережанской, 10-20 (на территории, прилегающей к ул. Петра Панча).



Печерский район:



ул. Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП УЗН).



Подольский район:



ул. Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН);

ул. Дмитриевская, 16;

просп. Правды, 72–76.



Соломенский район:



ул. Новополева, 95 (производственная база КП УЗН);

сквер по ул. Мартиросяна;

парк возле кинотеатра "Тампере";

парк «Юность»;

парк «Орленок».



Святошинский район:



ул. Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН);

парк "Совки", ул. Жмеринская, 30-Г.



Шевченковский:



пров. Герцена, 6 (производственная база КП УЗН);

парк «Сырецкий» (возле домика садовника);

парк "Нивки" (восточная часть, просп. Победы, 82-А).

Также пункты приема расположены на КП «Дарницкое ЛПГ»:



Бориспольское шоссе, 23 км;

просп. Броварской, 2-А;

ул. Радистов, 1-В;

Никольское лесничество, квартал No35;

Броварское лесничество, квартал No72.



Пункты утилизации новогодних деревьев создают, чтобы растения, украшающие жилища горожан по праздникам, могли принести пользу и затем. В пунктах утилизации деревья измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.