Псевдореферендум проводят без документов и даже без людей – Гайдай

11:04 24 сентября Киев, Украина

Для проведения псевдореферендума на Луганщине оккупанты используют фальшивые голоса, людей заставляют голосовать без документов и непосредственно в местах жительства. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, в Алчевске почти закончились мужчины.

"Кого нашли - мобилизовали, даже при наличии "брони". Одно из лучших металлургических предприятий Украины - Алчевский металлургический комбинат - остановило выпуск продукции, ведь работать уже некому. Правда, есть кому голосовать. На фронте житель Алчевска, или уже в плену, погиб - каким-то образом проголосует. Возможно, и телепатически - голос учтут", - отметил он.

Как рассказал глава ОВА, оккупанты останавливают людей на улице, на возражения, что нет с собой паспорта, отвечают: "И не нужен - мы тебя и так знаем".

Кроме того, захватчики обзванивают население.

"Работающим в случае отказа явиться на "участки" угрожают увольнением. Находят даже тех, кто уехал в россию, приглашая проголосовать и там, - отметил Гайдай.

Ранее он рассказал, что так называемые избирательные "комиссии" сопровождают люди с оружием. В случае неоткрывания дверей в квартиры - угрожают их выбить. Когда в "бюллетене" человек ставит галочку напротив "Нет" - его записывают в "блокнот".

Также сообщалось, что российские захватчики завозят на временно оккупированную территорию Херсонщины людей из Крыма для участия в фейковом референдуме.