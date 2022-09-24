Псевдореферендум проводят без документов и даже без людей – Гайдай

Для проведения псевдореферендума на Луганщине оккупанты используют фальшивые голоса, людей заставляют голосовать без документов и непосредственно в местах жительства. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, в Алчевске почти закончились мужчины.
Как рассказал глава ОВА, оккупанты останавливают людей на улице, на возражения, что нет с собой паспорта, отвечают: "И не нужен - мы тебя и так знаем".
Кроме того, захватчики обзванивают население.
Ранее он рассказал, что так называемые избирательные "комиссии" сопровождают люди с оружием. В случае неоткрывания дверей в квартиры - угрожают их выбить. Когда в "бюллетене" человек ставит галочку напротив "Нет" - его записывают в "блокнот".
Также сообщалось, что российские захватчики завозят на временно оккупированную территорию Херсонщины людей из Крыма для участия в фейковом референдуме.
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