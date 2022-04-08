Пруд у посольства россии в Вильнюсе окрасили «кровью»

Один из прудов возле посольства России в Вильнюсе 6 апреля окрасили в красный цвет. Это художественная акция, цель которой — призвать к активным действиям в поддержку Украины.
Об этом сообщает литовское издание LRT.
Это художественная акция, цель которой — призвать к активным действиям в поддержку Украины. Среди ее организаторов журналистка Берта Тилмантайте и фотограф Неринга Рекашюте.
Также в акции приняла участие литовская пловчиха, олимпийская чемпионка Рута Мейлутите. Она переплыла пруд, окрашенный в красный цвет.
Рекашюте добавила, что краска, использованная для окрашивания пруда, не наносит вреда окружающей среде.
Представитель полиции Вильнюса Юлия Самороковская сообщила, что художественная акция была согласована с властями.
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