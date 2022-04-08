Пруд у посольства россии в Вильнюсе окрасили «кровью»

17:50 06 апреля Киев, Украина

Один из прудов возле посольства России в Вильнюсе 6 апреля окрасили в красный цвет. Это художественная акция, цель которой — призвать к активным действиям в поддержку Украины.

Об этом сообщает литовское издание LRT.



Это художественная акция, цель которой — призвать к активным действиям в поддержку Украины. Среди ее организаторов журналистка Берта Тилмантайте и фотограф Неринга Рекашюте.





Также в акции приняла участие литовская пловчиха, олимпийская чемпионка Рута Мейлутите. Она переплыла пруд, окрашенный в красный цвет.

«Кровавый пруд подчеркивает ответственность России за совершение военных преступлений против украинцев. Плавание… символизирует необходимость постоянных усилий для борьбы. <…> Крайне важно, чтобы мы продолжали действовать — распространять правдивую информацию, заниматься волонтерством, протестовать, делать пожертвования и оказывать давление на наши правительства, чтобы те приняли меры», — написала Рекашюте в инстаграме, где выложила фотографии акции.

Рекашюте добавила, что краска, использованная для окрашивания пруда, не наносит вреда окружающей среде.



Представитель полиции Вильнюса Юлия Самороковская сообщила, что художественная акция была согласована с властями.