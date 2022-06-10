Проживающие в Украине россияне начали сжигать свои российские паспорта в знак протеста

18:39 10 июня Киев, Украина





Госбюро расследований (ГБР) фиксирует сотни случаев сожжения гражданами, проживающими на территории Украины, своих российских паспортов. В то же время, растет количество желающих выйти из российского гражданства и получить украинский паспорт.

Об этом сообщает пресс- служба ГБР.

В ГБР рассказали истории трех мужчин, сделавших это в знак протеста против действий россии в Украине.



Так, 50-летний житель Ровенской области в знак протеста против нападения россии публично сжег свой паспорт гражданина рф и военный билет и призвал других земляков поступить так же.



Он родился в Украине, но еще маленьким переехал с родителями на Камчатку. Там прожил большую часть своей жизни. Служил в армии в Амурской области и получил специальность рядового радиотелефониста.



В 2019 году вернулся в Ровенскую область ухаживать за старым отцом.

“Здесь я не наблюдаю ни нацизма, ни фашизма… Я осуждаю преступные приказы президента путина, осуждаю тех, кто их выполняет. Не желаю быть гражданином рф! Готов избавиться от гражданства — чем быстрее, тем лучше» , — подчеркивает он.

В россии у мужчины остался 18-летний отпрыск. Вся семья переживает, что его мобилизуют, ведь тогда фактически он должен пойти воевать против своего отца и деда. Мужчина говорит: «Лучше пусть мой сын сядет в тюрьму, чем пойдет на войну».



Другой случай сожженного паспорта ГБР зафиксировало в Черниговской области.



Житель Крыма в 2014 году после оккупации полуострова был вынужден оформить "красный" паспорт. Но вскоре, после того, как увидел пренебрежительное отношение руководства рф к украинцам, решил вернуться на родину — на Черниговщину.



Пока он советует всем украинцам, которых заставили получить российский паспорт на оккупированных территориях, избавиться от него.



А русских солдат призывает не выполнять преступные приказы их руководства и начать думать "собственной головой".

"Я собственными глазами видел все зверства, которые совершает здесь российская армия, уничтожая инфраструктуру мирных городов, уничтожая местных жителей, бомбя больницы... В феврале я добровольцем пошел в военкомат, чтобы защищать собственное государство", - отмечает он.

Во Львовской области 64-летний гражданин россии также решил избавиться от своего российского паспорта. Мужчина живет в регионе с 1998 года, вахтовым методом работал в россии в газодобывающей отрасли.



В знак протеста против действий россии в Украине он сжег свой российский паспорт и призвал своих проживающих в Украине земляков сделать так же.