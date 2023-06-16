Противодействие преступлениям рф: Зеленский открыл Центр защиты прав ребенка

11:27 31 мая Киев, Украина

В Украине создан Центр защиты прав ребенка, который будет заниматься возвращением депортированных детей домой. В открытии центра принял участие президент Украины Владимир Зеленский

"Хочется вернуть детей в Украину, и как можно скорее, пока они дети. Это – самое важное! Во время открытия Центра защиты прав ребенка, который будет противодействовать преступлениям России против украинских детей, ознакомился с планом действий Bring Kids Back UA", – написал он.

Он отметил, что украинские власти, зарубежные правительства и международные организации объединяют свои усилия ради возвращения на родину всех маленьких граждан Украины.

"Первый шаг сделан: 371 ребенок – дома, в Украине. Хочется вернуть всех, и, наверное, главный смысл – в названии программы: Bring Kids Back UA. Я нам откровенно желаю вернуть всех детей домой, в Украину, и полностью поддерживаю эту программу", – отметил президент.

В свою очередь, советница – уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала о блоках, из которых состоит план Bring Kids Back UA, сообщает ОП.

В частности, это:

возвращение депортированных россией украинских детей;

развитие семейных форм воспитания;

реинтеграция детей, возвращенных из рф, организация их социализации и образовательные инициативы;

спасение и защита детей Украины;

фиксация преступлений и привлечение рф к ответственности;

межпарламентское взаимодействие;

коммуникация и общественные мероприятия и развитие инфраструктуры домашнего воспитания.

За каждым из блоков закреплены ответственные государственные органы.