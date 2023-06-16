Противодействие преступлениям рф: Зеленский открыл Центр защиты прав ребенка

В Украине создан Центр защиты прав ребенка, который будет заниматься возвращением депортированных детей домой. В открытии центра принял участие президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что украинские власти, зарубежные правительства и международные организации объединяют свои усилия ради возвращения на родину всех маленьких граждан Украины.
В свою очередь, советница – уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала о блоках, из которых состоит план Bring Kids Back UA, сообщает ОП.
В частности, это:
- возвращение депортированных россией украинских детей;
- развитие семейных форм воспитания;
- реинтеграция детей, возвращенных из рф, организация их социализации и образовательные инициативы;
- спасение и защита детей Украины;
- фиксация преступлений и привлечение рф к ответственности;
- межпарламентское взаимодействие;
- коммуникация и общественные мероприятия и развитие инфраструктуры домашнего воспитания.
За каждым из блоков закреплены ответственные государственные органы.
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