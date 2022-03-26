Противник безуспешно изыскивает остатки завалявшихся резервов

07:22 26 марта Киев, Украина

На печальной ноте для России начались тридцать первые сутки необдуманной войны против Украинского народа. из последних сил противник продолжает ведение своей вооруженной агрессии против Украины.

На отдельных направлениях враг не оставляет попыток ведения штурмовых действий, совершает авиационные налеты и безуспешно пытается нанести огневое поражение отдельных подразделений Вооруженных Сил Украины.

Оккупанты продолжают принимать меры с целью восстановления боеспособности своих подразделений, пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки к возобновлению наступательных действий. При комплектовании подразделений, имеющих существенные потери при ведении боевых действий с силами обороны, вследствие нехватки квалифицированных кадров, противник осуществляет комплектование личным составом с низкими моральными качествами и лицами склонными к злоупотреблению наркотических веществ и алкоголя.

Враг осуществил развертывание практически всех подразделений росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории АР Крым и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, с целью подавления сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя.

Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления.

Это объясняется неспособностью быстро восполнить потери, осуществить надлежащую перегруппировку и применение войск для поддержки необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны.

С учетом высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь вооруженных сил российской федерации и вовлечения в боевые действия военнослужащих срочной службы, проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается 1 апреля этого года, может стать проблемной.

К тому же, просматривается тенденция резкого понижения количества контрактников по отношению к срочной службе. Таким образом, ухудшение социальной составляющей в результате международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российского войска качественным персоналом.

Кроме того, техника, поступающая из складов хранения и арсеналов в оккупационные подразделения, пытающиеся восстановить боеспособность, находится в неудовлетворительном техническом состоянии вследствие небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.