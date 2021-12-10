Протесты во Львове против законопроекта Бужанского о языке

14:09 16 Июль Киев, Украина

По сообщению Львовского портала, в городе состоялась акция «Защити украинский язык».

Сотни людей собрались у памятника Тараса Шевченко во Львове. Протестующие призывали не допустить принятия законопроекта нардепа Максима Бужанского о языке.

Митинг объединил представителей политических сил, общественных организаций, активистов и обычных граждан. В руках они держали государственные флаги Украины и плакаты.

Во время акции звучали стихи на украинском языке и патриотические песни.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Верховной Рады проходит акция протеста. Активисты выступили против возможного рассмотрения законопроекта Максима Бужанского.

Также сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что статус государственного в Украине будет только у украинского языка.