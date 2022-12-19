Просят о победе и мире: Минобороны показало письма детей Святому Николаю

12:59 19 декабря Киев, Украина

Министерство обороны показало письма детей Святому Николаю, в которых они просят о помощи для украинских защитников, о победе и мире в Украине. Письма опубликованы на странице ведомства в Facebook.

"Маленькие украинцы просят мира, защиты для Украины, суперсилы и победы для наших защитников. Сегодня каждый воин — земной помощник Николая, оберегающий нас от несчастий и беды. Мы гордимся и благодарим наших защитников! Пусть Святой Николай Чудотворец услышит молитвы всех украинцев, укрепляет здоровье и силы наших защитников, способствует нам на пути к нашей победе! Поздравляем со светлым праздником", - говорится в сообщении МО.

Минобороны подчеркнули, что в этом году письма Николаю очень особенные.

"Дорогой Святой Николай! 24 февраля все изменилось, но мы держимся. Было много пролито слез. Очень многие выехали за границу. Я хочу пожелать нашим ВСУ здоровья, помощи, техники военной. Если бы я была взрослее, я бы им все отдала. Спасибо, с уважением ученица Стрельского лицея, София".

"Дорогой Святой Николай. Конечно же все дети захотят сладости с подарками, но наши воины также хотят подарки и самый лучший подарок для них мужество, стойкость, здоровье, много много техники и оружия. Сейчас такое не простое время и именно эти подарки подарят нам победу. А пока это лучший подарок для всей Украины. Спасибо за внимание!"

"Святой Николай! Меня зовут Оксана, мне одиннадцать лет. Я хочу попросить, чтобы ты принес воинам оружие, одежду, еду, чтобы им было тепло и было что есть. Спасибо!"

"Привет! Мой дорогой и любимый Николай! В этом году я даже не задумывалась о чем-то материальном для себя. Я думала, только о военных, которые в этом году не будут со своими родными или детьми. Некоторые дети будут праздновать этот праздник без своих родителей, некоторые вообще не смогут праздновать, поскольку погибли во время агрессии нашего врага. Все что я хочу в этом году это только одно, мир, добро, счастье и главное тепла всей Украине. Силы и техники нашим Вооруженным Силам Украины. Добра, здоровья, мирного неба, счастья, благополучия я хочу пожелать своей родной семье и своим родным".