Прошла 57-я акция против насильственных исчезновений в Крыму

Чтобы напомнить о проблеме насильственных исчезновений в оккупированном РФ Крыму, активисты Крым-SOS провели акцию "Внимание! Исчез человек!".
Об этом сообщает Крым-SOS в Фейсбуке.
По его словам, поскольку участники акции из-за карантинных ограничений не могут собраться большой группой людей, было решено напомнить России о насильственных исчезновениях в Крыму перформансом, суть которого в расклеивании объявлений о пропавших за время оккупации крымчан.
Он акцентировал внимание на том, что в объявлении есть просьба обратиться в посольство РФ в Киеве "за уточнением информации о пропавшем человеке, чтобы таким образом еще раз напомнить о том, что именно РФ несет ответственность за расследование случаев насильственных исчезновений и поиск пропавших людей".
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