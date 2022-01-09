Прошла 57-я акция против насильственных исчезновений в Крыму

17:42 26 Апрель Киев, Украина

Чтобы напомнить о проблеме насильственных исчезновений в оккупированном РФ Крыму, активисты Крым-SOS провели акцию "Внимание! Исчез человек!".

Об этом сообщает Крым-SOS в Фейсбуке.

"Сегодня мы проводим 57-ю ежемесячную акцию в поддержку жертв насильственных исчезновений и их близких. В посольство России в Киеве пришел только я, но мои коллеги участвуют в перформансе фактически реализуя одну из частей акции, название которой "Внимание! Пропал человек!", - сообщил координатор Крым-SOS Денис Савченко.

По его словам, поскольку участники акции из-за карантинных ограничений не могут собраться большой группой людей, было решено напомнить России о насильственных исчезновениях в Крыму перформансом, суть которого в расклеивании объявлений о пропавших за время оккупации крымчан.

"Мы решили по-другому напомнить о том, что проблема насильственных исчезновений есть, и она вызвана российской оккупацией Крыма. Мы решили расклеить объявления о пропаже людей. На этих объявлениях можно узнать обо всех 15 жертв насильственных исчезновений в Крыму", - отметил координатор Крым-SOS.

Он акцентировал внимание на том, что в объявлении есть просьба обратиться в посольство РФ в Киеве "за уточнением информации о пропавшем человеке, чтобы таким образом еще раз напомнить о том, что именно РФ несет ответственность за расследование случаев насильственных исчезновений и поиск пропавших людей".