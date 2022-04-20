Прощание с Романом Виктюком во львовском ТЮЗе

11:50 23 ноября Киев, Украина





На прощание заходили друзья-актеры Романа Григорьевича и простые львовяне, которые были на его спектаклях. У гроба постоянно находились родная сестра Данута Виктюк, внучка Наталья Федоришин и внучатые племянники Екатерина и Борис Виктюк.

В 12:00 в театре начнется панихида. Сегодня в Львовском ТЮЗе проходит прощание с Романом Виктюком. В 12:00 начнется панихида . Похоронен режиссер будет на Лычаковском кладбище, рядом со своими родителями.На прощание заходили друзья-актеры Романа Григорьевича и простые львовяне, которые были на его спектаклях. У гроба постоянно находились родная сестра Данута Виктюк, внучка Наталья Федоришин и внучатые племянники Екатерина и Борис Виктюк.В 12:00 в театре начнется панихида.

Театр юного зрителя — это особое место для Романа Виктюка. Там он сначала был актером, а затем режиссером. Прощание продлится 2 часа, чтобы все желающие могли отдать последний долг маэстро. После этого народного артиста отпоют в храме святого Андрея, а похоронят на Лычаковском кладбище в семейном склепе.



Роман Григорьевич умер от осложнений коронавируса в Москве на 85 году жизни во вторник, 17 ноября.



Накануне похорон племянники режиссера рассказали, что произошло это после перевозки Романа Виктюка из одной больницы в другую, у него разорвался тромб. Маэстро завещал, чтобы его похоронили именно в родном Львове с родителями.



Тяжелую утрату прокомментировали многие знаменитости, среди них — актеры Андрей Данилко, Максим Виторган, ведущий Юрий Горбунов и другие.



В Москве с Романом Виктюком попрощались в пятницу, 20 ноября, в театре, который режиссер основал почти четверть века назад.