Промышленные предприятия могут перейти на ночной график работы - Кабмин

Промышленные объекты в Украине могут перейти на ночной график работы в целях экономии энергоресурсов. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
При этом он отметил, что в стране будет действовать список потребителей электроэнергии по приоритетности, в котором бизнес (кроме критически важного и вовлеченного в оборону) находится на последнем месте.
Напомним, названы области с самой сложной ситуацей со светом. Это Одесчина, Херсонщина и Харьковщина.
Как сообщалось, Укрэнерго объяснило новые аварийные отключения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии