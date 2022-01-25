Промышленность Донбасса в плачевном состоянии

21:24 10 Май Киев, Украина

Вместо долгих праздничных выходных, которые были введены в России к празднованию сразу трех событий, глава «ДНР» Денис Пушилин ввел ранее отмененный комендантский час. Аргументом Пушилина о введении непродолжительных выходных в «республике» стал: “ «ДНР» не может себе позволить долгий отдых”.

Все дело в том, что 1 мая Пушилин торжественно открывал работу доменной печи в ДМЗ, который полностью перестал функционировать в 2017 году. Так как поставки железной руды с Украины прекратились, а российское сырье находится очень далеко и распределяется заранее, то завод попросту не имел компонентов для производства. По словам экспертов, в период запуска одной из двух доменных печей, путем административного давления правительства РФ, ДМЗ досталось немного сырья, что и дало возможность запустить предприятие. Из-за проблем с поставкой, работа завода продлится не долго.

Примерно такая же ситуация обстоит и в других промышленных комплексах. Вот что говорит директор одного небольшого донецкого предприятия по производству металлоизделий для строительства: “Понимаете, у нас нет заказчиков, потому что не начато ни одной стройки! Вообще никакой стройки нет! Я даже не могу привести в пример хотя бы одну за последние семь лет, ни одного даже частного дома! Раньше строились супермаркеты – сейчас просто занимают или арендуют оставшиеся с украинских времен. Жилищное строительство никто и не думал возрождать, а наши заказы - пара листов металлического профиля или металлочерепицы, чтобы залатать поврежденный забор или крышу. Живет торговля едой, так-сяк шевелится сфера, связанная с ремонтом квартир. Все остальное стоит”.

На всех крупных заводах задержка зарплаты до 3 месяцев. На некоторых люди выходят на стачки и расходятся, когда им выплачивают по 30% зарплаты, вместо обещанных 10%.

Огромные металлургические комплексы нуждаются в постоянном инвестировании и обслуживании, что не в силах сделать ни сами «Л-ДНР», ни власти Кремля.