Промоутер британского боксера Дюбуа намерен опротестовать победу Усика

10:14 27 августа Киев, Украина

Победив в бою против британца Дэниеля Дюбуа, 36-летний Александр Усик успешно защитил чемпионские титулы IBF, WBA, WBO, IBO и пояс журнала The Ring. Украинец остается непобедимым на профи-ринге. Теперь в активе боксера 21 победа, в том числе 14 нокаутом.

В интервью на ринге Усик заявил, что посвящает свой триумф родине и Вооруженным Силам Украины.

Однако британский боксер Даниэль Дюбуа назвал обманом результат поединка с Александром Усиком, а его промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что они будут подавать протест. Об этом в воскресенье, 27 августа пишет НВ.

Отмечается, что поводом к опротестованию победы украинца британцы считают удар Дюбуа в пятом раунде. Тогда британец нанес опасный удар Усику в пах и тот взял время на восстановление сил показав, что удар был не по корпусу. Иначе рефери обязан был отнести Усику нокаут.

Дюбуа же после поражения заявил, что бил не в пах.

"Я не думаю, что это был удар ниже пояса! Меня обманули и лишили победы!", - заявил он.

Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен уже заявил, что они будут подавать протест.

Уоррен уверен, что боксерские организации должны назначить реванш.