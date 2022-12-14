Прокуроры зафиксировали 154 факта сексуального насилия со стороны военных россии

15:14 13 декабря Киев, Украина

С начала полномасштабной военной агрессии россии украинские прокуроры зафиксировали 154 факта сексуального насилия со стороны российских военнослужащих.



Как сообщили в Офисе генерального прокурора, о подозрении сообщили 6 военнослужащим рф. Направлены в суд обвинительные акты в отношении 2 человек, один человек осужден.

"Новые факты сексуального насилия, связанного с конфликтом, устанавливают на деоккупированных территориях. Там работают совместные мобильные группы прокуроров, международных экспертов и психологов", — рассказали в ОГПУ.

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщает, что в Херсонской области военнослужащие рф на протяжении 4 месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта 2022 систематически обнажали и применяли пытки. В частности, обливали кипятком.



Также прокуроры сообщили о фактах гендерного насилия, когда жен украинских защитников, участвовавших в АТО или имеющих отношение к ВСУ, забирали из семей и пытали.