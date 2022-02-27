Прокуратура намерена выпустить из СИЗО и тюрем бывших военных

Из мест лишения свободы и следственных изоляторов выпускают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения.
Об этом рассказал прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк.
Вместе с тем он отметил, что по поводу большинства желающих вопрос еще согласовывается: учитывается их боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние.
В частности, уже отправился на боевые задачи Сергей Торбин, осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Ему разрешили взять в подразделение еще с десяток человек, которых он также выбрал из осужденных.
Бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, осужденный за убийство гражданского на остановке, также освобожден на время войны и уже несет службу.
Кроме того, заявление на участие в боевых действиях написал бывший командир батальона «Торнадо» Руслан Онищенко и комбат «Донбасса» Семен Семенченко. Но вопрос о них еще согласовывается.
«Вопрос сложный и решается на самом высоком уровне. Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране», — заявил прокурор ОГП Андрей Синюк.
Вместе с тем он отметил, что по поводу большинства желающих вопрос еще согласовывается: учитывается их боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние.
В частности, уже отправился на боевые задачи Сергей Торбин, осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Ему разрешили взять в подразделение еще с десяток человек, которых он также выбрал из осужденных.
Бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, осужденный за убийство гражданского на остановке, также освобожден на время войны и уже несет службу.
Кроме того, заявление на участие в боевых действиях написал бывший командир батальона «Торнадо» Руслан Онищенко и комбат «Донбасса» Семен Семенченко. Но вопрос о них еще согласовывается.
«Вопрос сложный и решается на самом высоком уровне. Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране», — заявил прокурор ОГП Андрей Синюк.
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