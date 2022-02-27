Прокуратура намерена выпустить из СИЗО и тюрем бывших военных

12:33 27 Февраль Киев, Украина

Из мест лишения свободы и следственных изоляторов выпускают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения.

Об этом рассказал прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк.



Вместе с тем он отметил, что по поводу большинства желающих вопрос еще согласовывается: учитывается их боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние.



В частности, уже отправился на боевые задачи Сергей Торбин, осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Ему разрешили взять в подразделение еще с десяток человек, которых он также выбрал из осужденных.



Бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, осужденный за убийство гражданского на остановке, также освобожден на время войны и уже несет службу.



Кроме того, заявление на участие в боевых действиях написал бывший командир батальона «Торнадо» Руслан Онищенко и комбат «Донбасса» Семен Семенченко. Но вопрос о них еще согласовывается.



«Вопрос сложный и решается на самом высоком уровне. Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране», — заявил прокурор ОГП Андрей Синюк.