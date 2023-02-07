Программа развития ООН отремонтирует в Украине 50 школ, поврежденных рф

14:19 07 февраля Киев, Украина

Около 21 000 учеников и учениц смогут вернуться к обучению в 50 поврежденных в результате российской агрессии школы, отремонтированные Программой развития ООН (ПРООН) в соответствии с санитарными нормами, техникой безопасности и экологическими стандартами.

Об этом сообщили в ПРООН.

"Недавно подписанное соглашение между Европейским Союзом и Программой развития ООН (ПРООН) на сумму 14 миллионов евро (518 миллионов грн) позволит начать ремонтные работы в ряде школ в 2023 году, чтобы обеспечить наилучшую учебную среду для более 21 000 школьников", - говорится в сообщении.

Поврежденные строения избрали по согласованию с правительством Украины. Ремонтные работы будут включать установку новых окон, ремонт кровли и замену сантехники. Также планируется провести ремонт или реконструкцию систем отопления, проверить работу сирен, которые, в случае необходимости, будут заменены. Кроме того, планируется переоборудовать бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей в случае угрозы авиаударов. Все ремонтные работы будут проводиться с учетом стандартов доступности, экологичности и энергоэффективности, отмечают в ПРООН.

«Мы гордимся тем, что совместно с нашим партнером – Программой развития ООН – помогаем украинским детям получить доступ к безопасной учебной среде. Дети — это будущее Украины, и важно, чтобы у них была возможность учиться в школе”, — сказала председатель Управления ЕС по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи в Украине Клаудия Амарал.

По словам исполняющего обязанности постоянного представителя ПРООН в Украине Яко Силье, стратегическое партнерство с Европейским Союзом помогает ПРООН оперативно реагировать на неотложные потребности Украины. Силье добавил, что налаженное сотрудничество с местными властями и представителями общин поможет обеспечить быстрое и эффективное выполнение ремонтных работ.

"Перед нами стоит амбициозная задача - сделать так, чтобы десятки тысяч детей, их учителя, родители и представители местного общества чувствовали себя в безопасности в отремонтированных школах", - сказал Силье.

Также важно обеспечить такое восстановление школ, чтобы они становились лучше, чем были, в соответствии с принципами устойчивого развития, направленного на развитие зеленой, круговой экономики, добавил постпред ПРООН в Украине.