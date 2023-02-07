Программа развития ООН отремонтирует в Украине 50 школ, поврежденных рф

Около 21 000 учеников и учениц смогут вернуться к обучению в 50 поврежденных в результате российской агрессии школы, отремонтированные Программой развития ООН (ПРООН) в соответствии с санитарными нормами, техникой безопасности и экологическими стандартами.
Об этом сообщили в ПРООН.
Поврежденные строения избрали по согласованию с правительством Украины. Ремонтные работы будут включать установку новых окон, ремонт кровли и замену сантехники. Также планируется провести ремонт или реконструкцию систем отопления, проверить работу сирен, которые, в случае необходимости, будут заменены. Кроме того, планируется переоборудовать бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей в случае угрозы авиаударов. Все ремонтные работы будут проводиться с учетом стандартов доступности, экологичности и энергоэффективности, отмечают в ПРООН.
По словам исполняющего обязанности постоянного представителя ПРООН в Украине Яко Силье, стратегическое партнерство с Европейским Союзом помогает ПРООН оперативно реагировать на неотложные потребности Украины. Силье добавил, что налаженное сотрудничество с местными властями и представителями общин поможет обеспечить быстрое и эффективное выполнение ремонтных работ.
Также важно обеспечить такое восстановление школ, чтобы они становились лучше, чем были, в соответствии с принципами устойчивого развития, направленного на развитие зеленой, круговой экономики, добавил постпред ПРООН в Украине.
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