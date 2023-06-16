Программа присоединения Украины к ОЭСР: реформы, сотрудничество и новые стандарты

Стартовала программа присоединения Украины к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Программа позволит поддержать реформы, восстановление и обновление Украины, а ее реализация откроет путь к Дорожной карте по получению членства в "клубе успешных стран".
Ее запустили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вместе с генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманном и министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.
Он отметил, что Украина рассчитывает присоединиться к ОЭСР как полноправный член в обозримом будущем, поскольку это новые инвестиционные проекты, новые иностранные компании на украинском рынке и лучшие стандарты для жизни.
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