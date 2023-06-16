Программа присоединения Украины к ОЭСР: реформы, сотрудничество и новые стандарты

17:05 07 июня Киев, Украина

Стартовала программа присоединения Украины к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) . Программа позволит поддержать реформы, восстановление и обновление Украины, а ее реализация откроет путь к Дорожной карте по получению членства в "клубе успешных стран".

Ее запустили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль , вместе с генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманном и министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

"За последние полгода мы добились значительного прогресса в углублении сотрудничества с ОЭСР. В феврале Украина присоединилась к рабочей группе ОЭСР по вопросам взяточничества, а в марте в Киеве был открыт Офис связи Организации", - заявил премьер-министр.

Он отметил, что Украина рассчитывает присоединиться к ОЭСР как полноправный член в обозримом будущем, поскольку это новые инвестиционные проекты, новые иностранные компании на украинском рынке и лучшие стандарты для жизни.