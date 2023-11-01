Программа "є-Відновлення" в Харькове: выплачено уже более 100 млн гривен

"Понимаете, постановления, законодательство, люди, которые вовлечены в эти процессы - мы же никогда не сталкивались с такими вызовами. Например, мы делаем инструментальную экспертизу дома по юридическому адресу, а видим, что какие-то подъезды относительно целы, какие-то - разбиты полностью, а в какие-то - не было "прилетов" совсем. И нам бы было лучше, если бы все люди получили сертификаты", - объясняет Пасенов.