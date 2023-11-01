Программа "є-Відновлення" в Харькове: выплачено уже более 100 млн гривен

В Харькове до сих пор продолжают удовлетворять заявления жителей по программе "е-Відновлення", направленной на компенсацию ущерба, причиненного разрушениями и повреждениями жилья в результате вооруженного вторжения рф.
Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета, Евгений Пасенов, дал следующую информацию.
На данный момент около 5 тысяч заявлений были удовлетворены, что общей суммой составило 122 миллиона гривен. Однако более 4 тысячи заявлений были отклонены из-за статуса ремонта домов, которые еще не завершены. Это также касается мест общего пользования в многоквартирных зданиях. Жители данных объектов получили уже более 1,500 отказов.
Одной из проблем является отсутствие окон в подъездах и на кухнях квартир, что делает дома незавершенными. Пасенов также подчеркнул, что городу требуется более 340 миллионов гривен только на остекление подъездов.
Дополнительной сложностью являются трехсекционные дома, где планируется демонтаж одной или двух секций, оставляя жителей неповрежденных секций в неопределенной ситуации, без возможности получить компенсацию.
Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета, Евгений Пасенов, дал следующую информацию.
На данный момент около 5 тысяч заявлений были удовлетворены, что общей суммой составило 122 миллиона гривен. Однако более 4 тысячи заявлений были отклонены из-за статуса ремонта домов, которые еще не завершены. Это также касается мест общего пользования в многоквартирных зданиях. Жители данных объектов получили уже более 1,500 отказов.
Одной из проблем является отсутствие окон в подъездах и на кухнях квартир, что делает дома незавершенными. Пасенов также подчеркнул, что городу требуется более 340 миллионов гривен только на остекление подъездов.
Дополнительной сложностью являются трехсекционные дома, где планируется демонтаж одной или двух секций, оставляя жителей неповрежденных секций в неопределенной ситуации, без возможности получить компенсацию.
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