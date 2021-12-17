Прогнозы Степанова: заболеваемость будет расти в течение недели – десяти дней в рамках 25-30 тыс

Максим Степанов озабочен ростом заболеваемости в стране, его прогнозы неутешительны. Однако, присутствует и положительная динамика - западные области начнут постепенно выводить из "красной" зоны.
"Мы думаем, что мы будем расти в течение недели – десяти дней в рамках 25-30 тыс. заболевших исходя из того, как развивается эпидемия", - сказал он.
Степанов объяснил рост заболеваемости, в частности, влиянием британского штамма коронавируса.
Он также сообщил, что в западных регионах ситуация с заболеваемостью улучшается, и западные области буду выводиться из красной зоны.
"В пятницу мы выводим Ивано-Франковскую область из красного уровня. Они по всем показателям зашли в желтый уровень", – сказал он.
"Мы думаем, что мы будем расти в течение недели – десяти дней в рамках 25-30 тыс. заболевших исходя из того, как развивается эпидемия", - сказал он.
Степанов объяснил рост заболеваемости, в частности, влиянием британского штамма коронавируса.
Он также сообщил, что в западных регионах ситуация с заболеваемостью улучшается, и западные области буду выводиться из красной зоны.
"В пятницу мы выводим Ивано-Франковскую область из красного уровня. Они по всем показателям зашли в желтый уровень", – сказал он.
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