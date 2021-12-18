Прогнозы экспертов относительно украинской сборной в Олимпиаде в Токио

15:39 08 Декабрь Киев, Украина

Компания Gracenote, которая отслеживает текущие результаты спортсменов, прогнозировала результаты зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. По мнению аналитиков, сборная Украины не добьется в Пекине никакой награды.



Медальный зачет, по прогнозам компании, выигрывает сборная Норвегии. В общей сложности на пьедестал поднимутся 27 стран.









Впрочем, надежды украинских болельщиков несколько иные. Наши спортсмены будут претендовать на награды в лыжной акробатике, где неплохие результаты демонстрирует олимпийский чемпион Александр Абраменко, в этом сезоне фристайлисты уже поднимались на подиум в микст и, конечно, есть надежда зацепиться за медаль в биатлоне.