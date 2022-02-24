Прогноз погоды: сегодня по всей Украине ожидаются дожди

08:20 01 Октябрь Киев, Украина

Украинский гидрометцентр обещает, что сегодня на всей территории Украины похолодает, будут дожди и грозы.



В северо-восточных и восточных областях небольшие дожди, грозы. В Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье будут сильные дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 9-14 градусов выше нуля. Днем в среднем воздух прогреется до + 14-19. На-На юге и востоке страны столбики термометров поднимутся до +22. В Карпатах ночью 3-8. Днем 7-13 градусов тепла.





В Киеве в четверг будет облачно, пройдет дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 16-18 градусов.