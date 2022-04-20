Прогноз погоды: облачность, мокрый снег, ночью - гололедица

07:35 23 ноября Киев, Украина

Плюсовая температура днем и облачность по всей территории Украины, могут спровоцировать дождь с мокрым снегом. Ближе к ночи температура воздуха на большей части страны будет приближена к минусу, поэтому вероятна гололедица на дорогах.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.