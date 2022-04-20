Прогноз погоды: облачность, мокрый снег, ночью - гололедица

Плюсовая температура днем и облачность по всей территории Украины, могут спровоцировать дождь с мокрым снегом. Ближе к ночи температура воздуха на большей части страны будет приближена к минусу, поэтому вероятна гололедица на дорогах.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Синоптики обещают облачность с прояснениями. В северных и северо-восточных областях, днем и на западе страны небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без осадков. На дорогах северных и восточных областей местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в южных областях будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла днем. На востоке ночью от 1 градуса мороза до 6 градусов мороза. Днем от 2 градусов мороза до трех градусов тепла. На остальной территории ночью термометры покажут 2-3 градуса мороза. Днем будет 0-5 градусов тепла.
В четверг в Киеве будет облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем температура воздуха будет 0-5 градусов выше нуля.
Температура воздуха в южных областях будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла днем. На востоке ночью от 1 градуса мороза до 6 градусов мороза. Днем от 2 градусов мороза до трех градусов тепла. На остальной территории ночью термометры покажут 2-3 градуса мороза. Днем будет 0-5 градусов тепла.
В четверг в Киеве будет облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем температура воздуха будет 0-5 градусов выше нуля.
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