Прогноз погоды на сегодня, 9 сентября

10:54 09 Сентябрь Киев, Украина

В среду, 9 сентября, в Украине будет солнечно и тепло. Из-за антициклона, который осядет над территорией страны.

Антициклон повлечет сухую и даже жаркую погоду. Температура воздуха в среднем будет колебаться от +20 до +25 градусов, а на юге и в центре воздух местами прогреется до + 25 ... + 29 градусов.

Жаркое будет в Одесской области, там ожидается +25 ... +27 градусов.

Холоднее — в Сумской, максимум +20 ... + 22 градуса.

В Киеве 9 сентября тоже будет солнечно, а столбики термометров остановятся на отметках в + 22 ... + 24 градуса.