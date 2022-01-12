Прогноз погоды на сегодня, 9 сентября

В среду, 9 сентября, в Украине будет солнечно и тепло. Из-за антициклона, который осядет над территорией страны.
Антициклон повлечет сухую и даже жаркую погоду. Температура воздуха в среднем будет колебаться от +20 до +25 градусов, а на юге и в центре воздух местами прогреется до + 25 ... + 29 градусов.
Жаркое будет в Одесской области, там ожидается +25 ... +27 градусов.
Холоднее — в Сумской, максимум +20 ... + 22 градуса.
В Киеве 9 сентября тоже будет солнечно, а столбики термометров остановятся на отметках в + 22 ... + 24 градуса.
Антициклон повлечет сухую и даже жаркую погоду. Температура воздуха в среднем будет колебаться от +20 до +25 градусов, а на юге и в центре воздух местами прогреется до + 25 ... + 29 градусов.
Жаркое будет в Одесской области, там ожидается +25 ... +27 градусов.
Холоднее — в Сумской, максимум +20 ... + 22 градуса.
В Киеве 9 сентября тоже будет солнечно, а столбики термометров остановятся на отметках в + 22 ... + 24 градуса.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии