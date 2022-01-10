Прогноз погоды на сегодня, 2 сентября

Укргидрометцентр сообщает, что погода в большинстве областей Украины будет сухой и жаркой. Только на Западной Украине ожидаются осадки.
В общем температура воздуха в стране будет держаться в пределах +33 +35 градусов.
На Западной Украине в течение дня дожди, только в Ивано-Франковской будет немного солнца. Столбики термометров покажут +23 +25 градусов.
На востоке страны солнечно и тепло. Температура воздуха будет держаться на уровне +31 +33 градусов.
На севере Украины возможна облачность, но осадков не прогнозируют. Синоптики там прогнозируют +31 +33 градуса.
В общем температура воздуха в стране будет держаться в пределах +33 +35 градусов.
На Западной Украине в течение дня дожди, только в Ивано-Франковской будет немного солнца. Столбики термометров покажут +23 +25 градусов.
На востоке страны солнечно и тепло. Температура воздуха будет держаться на уровне +31 +33 градусов.
На севере Украины возможна облачность, но осадков не прогнозируют. Синоптики там прогнозируют +31 +33 градуса.
На юге столбики термометров покажут +33 +35 градусов.
В Киеве в среду будет сухо и немного облачно. Температура воздуха в столице будет в пределах +31 +33 градусов.
.
В Киеве в среду будет сухо и немного облачно. Температура воздуха в столице будет в пределах +31 +33 градусов.
.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии