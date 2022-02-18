Прогноз погоды на сегодня, 28 сентября

07:56 28 Сентябрь Киев, Украина





Температура воздуха днем в западных и центральных регионах составит + 18-20 градусов. На востоке и севере + 22-24 градуса. На юге будет теплее: столбики термометров покажут + 24-26 градусов.



Температура ночью от + 5-7 градусов на западе до 10-16 выше нуля на востоке и юге.



По сообщению Укргидрометцентра в понедельник, 28 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. На западе Украины в течение дня небо будет покрыто дождевыми облаками: в регионе будут ливни.Температура воздуха днем в западных и центральных регионах составит + 18-20 градусов. На востоке и севере + 22-24 градуса. На юге будет теплее: столбики термометров покажут + 24-26 градусов.Температура ночью от + 5-7 градусов на западе до 10-16 выше нуля на востоке и юге.



В Киеве в понедельник осадков не прогнозируют. Температура ночью 9-11 градусов тепла, днем 20-22 градуса.





